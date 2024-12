A revertir la tendencia

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

El Barris Nord vivirá esta tarde (17.00) un duelo entre el Hiopos Lleida y el Leyma Coruña inédito en la Liga ACB, pero que se ha repetido en 22 ocasiones en la LEB Oro, categoría que ambos dejaron la temporada pasada después de sus brillantes ascensos, los gallegos tras ser campeones de la fase regular y los leridanos después de ganar la Final Four de Madrid. En su periplo por la segunda categoría nacional, ahora llamada Primera FEB, coincidieron durante once temporadas –la 2020-2021, afectada por la Covid, no llegaron a coincidir en ninguno de los grupos– y el balance es claramente favorable a los coruñeses, que ganaron 16 de los 22 duelos, por solo 6 de los leridanos. De esas seis victorias del Força Lleida, solo tres fueron en casa, mientras que de las 16 derrotas, la mitad (8) han sido en el Barris Nord, donde ha caído las dos últimas temporadas.

Esa es la tendencia que el conjunto leridano quiere romper hoy y dar un paso importante hacia el gran objetivo de la temporada, que no es otro que la permanencia. Y es que una victoria le daría la cuarta victoria del curso y alejaría a un rival directo a dos victorias, un colchón relevante a estas alturas de la competición.

Los leridanos vienen de caer en Vitoria y Madrid y los coruñeses encadenan tres partidos perdidos

Ambos equipos llegan a esta cita con rachas negativas. Mientras que el Hiopos ha encadenado dos derrotas, ambas fuera de casa y ante rivales de primer nivel como Baskonia y Real Madrid, y que se decidieron en el último minuto, el Coruña acumula tres (Barça, Tenerife y Granada), si bien la más dolorosa fue la última en la pista del cuadro nazarí, otro de los rivales que se prevé estará en la pugna por la salvación.

Además, los dos equipos han quedado mermados estas dos últimas semanas por las Ventanas FIBA. Gerard Encuentra perdió a cinco jugadores (Villar, Paulí, Bozic, Madsen y Muric), por lo que no pudo empezar a preparar el duelo hasta el miércoles, y Diego Epifanio se quedó sin tres de sus piezas (el georgiano Burjanadze, el sueco Lundqvist y el dominicano LJ Figueroa).

El técnico del Hiopos Lleida reconoció el viernes en la previa que el partido era importante, pero no decisivo. “No se acaba la temporada. El año pasado a estas alturas también íbamos 3-5, casi en zona de descenso, y acabamos ascendiendo”, apuntó el técnico, que pidió una vez más el apoyo de la afición, que volverá a ver a su equipo un mes después de la última victoria ante el Morabanc Andorra. “Hago un llamamiento a la gente de Lleida porque la necesitamos, necesitamos que el Barris Nord sea el de las mejores ocasiones, necesitamos su apoyo desde el primer minuto”, reiteró Encuentra, que seguirá sin poder contar con Johnny Hamilton, que todavía no ha alcanzado la forma física adecuada para poder jugar.

Epifanio: “No me sorprende el nivel del Lleida”

A Diego Epifanio, entrenador del Leyma Coruña, no le sorprende el rendimiento que está ofreciendo el Hiopos Lleida. “Es un equipo que está jugando muy bien. Ha conseguido, en muy poco tiempo, sacar a relucir en su juego colectivo sus virtudes individuales, y eso les da un plus”, indicó el técnico de los gallegos, que añadió: “No me sorprende su nivel porque Gerard (Encuentra) hace que su equipo juegue como él quiere. Ya lo demostró en la LEB y ahora lo está haciendo en la ACB”.

Derrotas de Girona y Breogán y triunfo del Granada

En los partidos avanzados ayer de la novena jornada, las derrotas de Girona ante Andorra (85-98) y de Breogán ante Granada (74-92) benefician al Hiopos Lleida, ya que gerundenses y lucenses seguirán estando una victoria por debajo de los leridanos pase lo que pase hoy. Pero la victoria del Granada, otro rival directo del Hiopos, coloca a los andaluces empatados a 3 victorias con los de Encuentra. Por su parte, el Bilbao, que perdió en Zaragoza, se queda con tres victorias empatado con el Lleida.