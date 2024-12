Goles para curar las heridas

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Vila-sana Cooperativa d’Ivars se recuperó de la derrota frente al Fraga ganando ayer en la pista del Voltregà (1-6), donde no hizo alardes de su superioridad pero supo resolver y adjudicarse los tres puntos. De esta forma, el conjunto del Pla se mantiene en segunda posición a solo 3 puntos de un Gijón que no falló en su visita al Bembibre (1-6).

El conjunto leridano dispuso de oportunidades para ampliar el marcador, al igual que las locales

Tras un inicio algo dubitativo, Agudo dispuso de la primera ocasión. El Vila-sana presionaba muy arriba, pero no conseguía disparar con garantías. Sin embargo, a los 8 minutos, Antón, que se medía a su excompañeras, recogió un rechace de Sala para abrir el marcador (0-1). La lesión de Anna Bosch dio paso a una buena parada de Salvat a Alexia Bosch y a dos oportunidades para una Felamini muy incisiva. Pero el Vila-sana siguió con problemas para culminar sus jugadas. Gime Gómez falló un contragolpe y en el minuto 14 el Voltregà logró el empate (1-1). Ferran finalizó su contraataque de forma espléndida ante Salvat. Fueron unos nuevos instantes de dudas y nervios para el Vila-sana, que lo intentó a través de los lanzamientos lejanos de Victòria Porta. Salvat detuvo una ocasión del Voltregà antes de que Lluís Rodera detuviera el encuentro a 7:43 del descanso. Nada más salir del tiempo muerto, el equipo leridano logró el 1-2, después de que Victòria Porta transformara un fuerte disparo desde cerca del centro de la pista. Antes del descanso, el Vila-sana amplió su renta, después de que Agudo desviara un disparo de Victòria Porta, estableciendo un 1-3 que daba más tranquilidad. Las jugadoras del Pla hubieran podido irse al descanso con una renta mucho más amplia, pero Agudo, Silva y Felamini, en dos ocasiones, fallaron sus intentos de perforar la portería de una gran Queralt Sala.

En la segunda mitad, el Voltregà salió menos tímido y dispuesto a poner en problemas al rival. Alexia Bosch y Anglas pusieron a prueba los reflejos de Salvat, mientras las leridanas no conseguían crear peligro. Rodero no tardó en pedir tiempo, pero el Voltregà siguió creando mucho peligro, especialmente a través de Vilamala. Victòria Porta fue la primera en probar a Sala y, poco después, la leridana fue objeto de un claro penalti. Sin embargo, no acertó a transformarlo y se mantuvo la incertidumbre, ya que un gol del Voltregà pondría emoción. Las jugadoras del Vila-sana tuvieron un par de claras ocasiones en el minuto 39 y poco después Agudo disparó desviado. No fue hasta el minuto 42 cuando Felamini consiguió batir a Sala, con un disparo desde el lateral (1-4). El cuarto tanto dio cierta tranquilidad al equipo del Pla, aunque el Voltregà no había dicho su última palabra. Ferran disparó por encima de Salvat, Vilamala algo desviado y Alexia Bosch se encontró con una inspirada portera del Vila-sana. El tiempo jugaba a favor de las leridanas y las locales se lanzaron al ataque. Victòria Porta no tuvo más remedio que frenar en falta un ataque de las barcelonesas, que estaban cerca de marcar el segundo. La azul se tradujo en una falta directa que Alexia Bosch no consiguió transformar, por lo que se mantuvo la diferencia de tres goles. El error también hizo que las locales bajaran los brazos, entregando la victoria a las del Pla. Gime Gómez resolvió una jugada individual al contragolpe para marcar el 1-5 a falta de poco más de dos minutos para el final, mientras que Antón firmó su particular doblete en otra jugada con sello personal (1-6). Una goleada amplia que reflejó la superioridad del equipo leridano ante un Voltregà en horas bajas. Sin embargo, el equipo de Lluís Rodero, siendo el máximo goleador de la OK Liga Femenina, sigue teniendo demasiados problemas para resolver sus jugadas de ataque, especialmente en los últimos metros.

El Vila-sana cerrará el año en la competición como local el sábado 7 (19.00), recibiendo en el Municipal al Coruña, mientras que el sábado 14 debutará en la Liga de Campeones visitando al Fraga, su único verdugo en la OK Liga. El último encuentro de 2024 está previsto para el martes 17, cuando el equipo leridano visite al Bembibre.

Lluís Rodero, técnico del Vila-sana, señaló después del partido que “hemos hecho un gran partido en una pista que siempre se nos ha dado mal, en la que hemos perdido puntos o hemos estado cerca de perderlos. Fuimos un equipo serio, trabajamos la presión de la forma que queremos y tuvimos muchas ocasiones. Para nosotros era importante recuperarnos después de perder el último encuentro y más todavía en una pista que teníamos marcada como muy complicada. No ha sido fácil. No nos queda otra que seguir trabajando y comenzar a pensar en el partido contra el Coruña”, añadió Rodero.