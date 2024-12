Pase encarrilado

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

El Pons Lleida dejó prácticamente sentenciado su billete para los cuartos de final de la Europe Cup después de golear por 9-2 al Germania Herringen alemán, un equipo que resistió hasta los primeros minutos de la segunda mitad. El resultado, que pudo ser más amplio, deja en un mero trámite la vuelta del próximo 14 de diciembre.

El Pons Lleida comenzó muy intenso y el asedio sobre la portería alemana fue una constante. Antes del primer minuto, Moncusí y Paiva ya habían puesto en aprietos al meta Tegethoff, que 30 segundos después ya tuvo que recoger la bola del fondo de su portería después de una asistencia de Badia que Moncusí no desaprovechó. El tanto no ralentizó el juego listado, sino que lo incrementó y un minuto después llegaría el segundo en una acción calcada, pero con los papeles cambiados. Esta vez fue Moncusí el que asistió para que el de La Seu d’Urgell batiera a Tegethoff.

No se habían cumplido ni tres minutos de juego y el marcador ya reflejaba un claro 2-0, lo que presagiaba una victoria plácida para los hombres de Edu Amat. De hecho, así pudo ser ya de primeras, dado que las ocasiones seguían sucediéndose. Badia tuvo el segundo de su cuenta particular y Paiva, en dos disparos seguidos, también rozó el tercero. El Herringen también pudo marcar en su única llegada clara, pero Karschau disparó solo al cuerpo de Javi Sánchez. Los listados volvieron a coger las riendas y Badia, en otras dos ocasiones, y Moncusí volvieron a rondar el gol.

Tal era el dominio que Amat hizo debutar a Sergi Duch, que jugó los primeros minutos de la temporada después de superar una lesión en la rodilla derecha. Pero el Herringuen aprovechó la segunda ocasión que tuvo y acortó distancias en una acción de oportunismo de Schulz, que recogió el rechace de la valla para batir a Javi Sánchez. Los listados reaccionaron rápido y Duch y Giménez tuvieron el tercer tanto muy cerca, que llegó en un penalti transformado por Moncusí que él mismo forzó. El cuarto no se hizo esperar y lo firmó Nico Ojeda en jugada personal después de robar una bola.

Con este resultado se llegó al descanso, con susto incluido, ya que De Carballo falló solo cuando ya se cantaba el 4-2. Los listados comenzaron la segunda mitad igual, asediando la meta de Tegethoff, pero el portero de la selección alemana fue un muro y sostuvo a su equipo, que volvió a meterse en el partido con el 4-2 anotado por Karschau.

El gol espoleó al Pons Lleida. Necesitado de una renta más holgada para afrontar la vuelta, volvió a la carga. Darío Giménez se topó con el palo en el minuto 32 y Ojeda levantó demasiado la bola en el 34. Fue el preludio del quinto tanto que firmaría un recuperado ‘Tombita’ Torres tras una gran asistencia de su compatriota Darío. Dos minutos después, un penalti un tanto riguroso permitió a Paiva situar el 6-2 en el 36.

El cuadro germano pudo recortar distancias en una rigurosa falta directa por la exclusión de Moncusí, pero Javi Sánchez detuvo el lanzamiento de Torres De Carballo. El propio jugador luso tuvo otra clara ocasión poco después, pero de nuevo el meta granadino evitó el tanto. En el tramo final, el Pons Lleida afinó la puntería y desarboló a su rival, muy mermado de efectivos (solo tenía un cambio). Tres tantos más de Torres, Paiva y Badia, que firmaron todos ellos un doblete, dejaron finiquitado el pase para los cuartos de final.

“La eliminatoria no está cerrada, pero la tenemos donde queríamos”

El técnico del Pons Lleida, Edu Amat, acabó contento con el resultado y el partido de sus jugadores, salvo algunos momentos de la segunda mitad, y reconoció que “hemos hecho el trabajo que teníamos que hacer. Hemos ganado con una renta importante para ir a Alemania con mucha más comodidad. No diré que la eliminatoria está cerrada, pero la tenemos donde queríamos”. Amat también aseguró que el resultado de 9-2 “es engañoso, porque nosotros podíamos haber marcado más goles y ellos con muy poco se han llevado dos”. Sobre el partido comentó que “ha sido el que nos esperábamos, con un rival que vendría a cedernos todo el protagonismo y a cerrarse atrás, por lo que era cuestión de tener paciencia, de trabajar y esperar la oportunidad. El equipo ha comenzado muy bien el partido, poniéndose 2-0 en dos minutos, cosa que nos ha dado tranquilidad. Sí que es cierto que en la segunda parte ellos han hecho el 4-2 y después han habido unos minutos que no me han gustado nada, pero al final hemos resuelto bien la situación”.

Victorias de Igualada, Voltregà y Caldes

Otros tres equipos de la OK Liga ganaron ayer, el Caldes al Riba D’Ave, el Igualada al Calafell y el Voltregà al Sant Just. El Sporting, vigente campeón de Europa, empató.