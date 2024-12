Archivan la causa al Lleida por insultos racistas a un rival

La Real Federación Española de Fútbol resolvió este lunes archivar las actuaciones contra el Lleida a raíz de los presuntos insultos racistas al portero del Badalona Futur, el ucraniano Yaroslav Meykher Gromnitsky, en el partido disputado el 24 de noviembre en el Camp d’Esports.

El Juez Disciplinario Único para competiciones no profesionales determinó que solamente se ha podido acreditar la palabra del jugador denunciando unos hechos que nadie escuchó. En su resolución dice que, tras presentar el Lleida las alegaciones al contenido del acta arbitral negando los hechos y explicando que solo había como prueba de cargo la palabra del jugador, “esta no puede ser un elemento suficiente para sancionar al club organizador del partido, so pena de incurrir en una clara vulneración de la presunción de inocencia, más aún cuando se han tomado todas las medidas preventivas necesarias para evitar conductas como las manifestadas por dicho jugador”. Y añade que “por consiguiente ninguna responsabilidad puede imputarse al club organizador sobre los hechos indicados en el acta arbitral en el apartado ‘Público’”.

El Juez Único concluye en su escrito que “los insultos racistas son muy graves, incompatibles con la convivencia y hay que erradicarlos de la sociedad y de nuestro fútbol. No se trata de una cuestión sobre la que se pueda frivolizar o tomarse a la ligera. Todos estamos implicados en la erradicación de estos comportamientos”. Sin embargo, argumenta que “sin prueba alguna, ni siquiera indiciaria, de los supuestos insultos racistas que cuenta el árbitro en el acta que le dijo un jugador, debe prevalecer la presunción de inocencia y, por tanto, han de archivarse estas actuaciones”.

Al día siguiente del partido, el adjunto a la presidencia del Lleida, Marc Torres, dijo que trabajan para evitar este tipo de incidentes. “Nos hemos reunido un par de veces con las peñas y hemos puesto a una persona en esa zona de la grada para que actúe en cuanto vea algo. También elaboramos un decálogo de buen comportamiento que debe cumplirse en la instalación”.