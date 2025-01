Lucha sin premio

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Cadí sumó su cuarta derrota seguida después de caer ayer frente a un Gran Canaria que supo hacer valer su mejor físico bajo los aros (76-79). La baja de la pívot Murekatete restó poder en esta faceta a las leridanas, que estuvieron cerca de sorprender a uno de los participantes en la Copa, pero la actuación arbitral tampoco fue de ayuda para las de Isaac Fernández, que siguen flirteando con los puestos de descenso.

Nueva salida en falso del Cadí y parcial de 0-7 en los primeros minutos, que solucionaron las leridanas desde la línea exterior con dos triples de Ridard y Aguilar. De hecho, lo único que hizo el conjunto del Alt Urgell en la mayoría del primer cuarto fue tirar de tres. Gervasini anotó el tercero tras el 9-15 de Contell y Ezeigbo cerró el parcial desde la línea de tiros libres. El Cadí, a pesar de entrar muy mal en el partido, tenía capacidad de respuesta desde la línea exterior, aunque cuando bajaron estas prestaciones las canarias lo aprovecharon. Ezeigbo puso a las visitantes 7 puntos arriba (21-28) antes de que Fernández gastara su primer tiempo muerto. Un triple de Erjavec estableció la máxima renta de las amarillas (21-31), antes de que el Cadí firmara sus mejores minutos. Cuatro puntos seguidos de Raventós y Palma antes de que César Aneas detuviera el encuentro. Pero las urgelenses estaban lanzadas. Siguieron castigando, golpeando, hasta un parcial de 16-0 (37-31) que Aneas frenó con un nuevo tiempo muerto y una monumental bronca a sus jugadoras. Toussaint acabó con la sequía anotadora del Gran Canaria y Aguilar se encargó de cerrar un excelente segundo cuarto del Cadí (39-33), que daba la sensación de poder sorprender a su rival y terminar con su mala racha de resultados.

Las visitantes fueron 10 veces más a la línea de tiros libres (11-21) en un duelo con mucho contacto

Pero las leridanas volvieron a salir algo dormidas en la segunda mitad, lo que aprovechó el Gran Canaria para hacerse fuerte bajo los aros y empatar el partido. Mata anotó un triple lejano, pero las visitantes estaban muy fuertes, llegando a mandar por 4 puntos (42-46). Dos triples seguidos de Ridard y Raventós devolvieron el mando al Cadí, pero también acertó Toussaint. Tiempo muerto de Issac Fernández y estirón de las leridanas, que pasaron a mandar por 4 puntos (55-51). Pero el dominio de James bajo los aros era enorme. No tenía rival. Seis puntos seguidos de la pívot jamaicana pusieron el 55-57 antes de entrar en el último cuarto.

Igualdad en el marcador y nervios, con un Cadí que se puso 5 puntos arriba a falta de 6:25 del final (67-62). Las leridanas parecían encarrilar la victoria, pero respondieron las canarias con un parcial de 0-9, empujadas por los árbitros (67-69). Las visitantes no paraban de ir a la línea de tiros libres, mientras que las jugadoras leridanas recibían golpes y más golpes en la pintura (11-21 en tiros libres). Después del 71-75 de Ezeigbo y con 1:09 por delante, Isaac Fernández pidió tiempo muerto. Un triple de Raventós devolvió la esperanza, pero anotaron Ezeigbo y también Aguilar. Restaban 27.9 segundos por delante y Aneas solicitó tiempo muerto (76-77). Tiros libres para Toussaint, que no falló y turno para Fernández, que preparó su jugada a falta de 22.6 segundos. Sin embargo, las leridanas no fueron capaces de lanzar a canasta para forzar la prórroga. Tampoco anotó el Gran Canaria en su última posesión y a Palma le restaron unos instantes para tirar desde media pista, sin suerte.

Cuarta derrota seguida de un Cadí La Seu que seguramente se mantendrá una jornada más fuera del descenso gracias a su average. En la próxima jornada, las leridanas visitarán al Gernika, el sábado 18 (18.30), en otro duro compromiso.