El Hiopos Lleida abre mañana (17.00) la segunda vuelta recibiendo al Baskonia, un equipo que Gerard Encuentra calificó como “un rival de máxima categoría, con talentos individuales que te pueden resolver los partidos”. Por ello, el técnico del equipo leridano tiene claro que el camino a seguir es el de la última victoria contra Gran Canaria (88-78). “Tenemos que salir con muchísima energía desde el primer minuto, porque se ha demostrado que si empezamos bien, somos un equipo mucho más complicado”, declaró.

“Por el equipo que somos y la Liga donde estamos, no nos podemos permitir el lujo de salir a verlas venir. Era una asignatura pendiente, el otro día lo hicimos bien y espero que hayamos aprendido para repetirlo contra un rival como Baskonia”, añadió el técnico leridano, que también celebró que “como equipo cada vez nos entendemos más y nos sentimos más cómodos”.

De hecho, destacó que “hemos detectado nuestros mayores problemas y todos ponemos de nuestra parte para mejorar. Vamos en línea ascendente, porque cada vez vamos más juntos y sabemos dónde encontrar ventajas”, aunque añadió que “tenemos margen de mejora y hay que tener los pies en el suelo, porque eso va de dinámicas”.

El entrenador destacó la calidad individual que tiene Baskonia y valoró que, aunque sea décimo a la clasificación de ACB con balance negativo (8-9), “es un rival de Euroliga, que ganó al Panathinaikos, al vigente campeón y ayer jugó a un gran nivel en la pista del Real Madrid”.

De hecho, Encuentra aseguró que “más allá de tener talentos individuales espectaculares, tienen un físico de otro nivel, que es una de las cosas que diferencia a los equipos de Euroliga”. Además, hizo referencia a Markus Howard, que decidió el partido en Vitoria (100-99) con una gran actuación individual de 38 puntos. “Ess buenísimo y, si tiene el día, es muy complicado pararlo”, reconoció.

No obstante, dejó claro que “lo intentaremos, pero si no aparece él, puede hacerlo Moneke o Luwawu-Cabarrot. Por eso tenemos que centrarnos en hacer las cosas bien y que no nos anoten canastas fáciles, que son las que no dañan de verdad”.

El escolta Theo Maledon, autor de 18 puntos, quince de ellos antes del descanso, lideró al ASVEL Villeurbanne que frenó ayer (100-94) la racha de cinco victorias consecutivas de un Barça que plantó cara en un partido igualado que se decidió en los últimos minutos; debido al acierto de los locales desde el perímetro (12/29) y los errores no forzados azulgranas. El Barça fue siempre a remolque aunque llegó a empatar al final.

El Barcelona cae ante el ASVEL Villerbeune en un partido igualado