¡Gran remontada!

El Vila-sana mantiene intactas sus opciones en la OK Liga después de superar ayer por 7-3 al Manlleu. Fue una victoria de gran valor ya que la consiguió ante un rival que hace tan solo una semana se impuso a las leridanas por 0-1 en la Champions, complicando el futuro de las de Lluís Rodero en la máxima competición continental. Lo hizo en un partido en que, aunque acabó goleando, tuvo que remontar un 0-3 encajado en los seis primeros minutos. Ambos equipos se volverán a medir el próximo 1 de febrero, en el que será el tercer enfrentamiento en tres semanas y que será fundamental para el futuro de las leridanas en la Champions League Women.

El Vila-sana afrontaba el partido con deberes pendientes tras el pésimo encuentro de hace una semana y empezó generando aún más dudas de las que había dejado el sábado anterior. En un mal comienzo y ante la incredulidad de la afición leridana, vio como el Manlleu se adelantaba con un inquietante 0-3. Nara López marcó el 0-1 en el minuto 3 y completó su hat trick con dos tantos más en otros tres minutos. Anotó el 0-2 en el minuto 4 y el 0-3 en el 6, un resultado que complicaba el partido a las jugadoras que entrena Lluís Rodero, que necesitaban la victoria para no descolgarse de la cabeza de la tabla, que ocupa el Gijón con 36 puntos. Con sus victorias de ayer, Palau de Plegamans, Vila-sana y Fraga siguen a tres puntos de las asturianas.

En un escenario preocupante, pero con 44 minutos por delante, al primer rayo de esperanza lo puso Ana Horche, que marcó el 1-3 nada más sacar de centro las del Pla d’Urgell (6’). El Vila-sana mejoró en defensa, se acercó con más frecuencia a la pertería del Manlleu y empezó a generar ocasiones, como un buen remate de Luchi Agudo a los diez minutos, aunque la prisa y la precipitación jugaban en su contra.

Un gran remate de Dana Antón supuso el 2-3 en el minuto 18 y ello significó una inyección de confianza para el equipo local y abrir un mar de dudas para las visitantes, que pudieron volver a marcar en el minuto 22, aunque lo evitó Anna Salvat con una gran intervención. En la recta final de la primera parte el Vila-sana buscó con insistencia el empate y lo encontró con un remate de Luchi Agudo cuando se acababa la posesión (3-3, 23’). Era un gran resultado para encarar el camino a vestuarios, pero la propia jugadora marcó acto seguido el 4-3 con el que se ponía punto y final a la primera parte.

El Vila-sana había hecho lo más difícil, pero quedaba rematar el trabajo en la segunda parte. El equipo de Rodero mejoró mucho en este periodo, concedió muy poco en defensa y en ataque mostró su capacidad letal para marcar. Luchi Agudo firmó su hat trick con el 5-3 en el minuto 32 y, ante un Manlleu ya superado, Maria Porta anotó el 6-3 en el 40 y, después de fallar un penalti en el 42, Flor Felamini cerró el marcador con el 7-3 en el 42. Ahora falta recuperar opciones en la Champions ante este mismo rival el próximo sábado.

Rodero destacó “la reacción del equipo y la gran segunda parte”

El entrenador del Vila-sana, Lluís Rodero, no estaba contento con los tres goles encajados de inicio, pero destacó que “nos tenemos que quedar con la reacción del equipo. Evidentemente no hemos comenzado bien defensivamente y es un tema que me preocupa, porque nos tenemos que dar cuenta de que cuando defendemos bien jugamos muy bien y cuando no, sufrimos. En ataque hemos estado bien todo el partido pero defensivamente hemos tenido minutos en los que nos ha costado. Destaco la victoria, la reacción del equipo y la gran segunda parte que ha hecho todo el equipo”, dijo.Del inicio de partido valoró que “ha faltado responsabilidad defensiva individualmente, hemos tenido fallos grandes en defensa que nos han causado un 0-3 ante un equipo que defiende muy bien y hemos sabido darle la vuelta al marcador, así que muy contento por esto”.Celebró el triunfo porque “para nosotros cada partido es importantísimo, venimos de perder con ellas, así que es un punto de inflexión importante”, destacó.