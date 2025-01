Florentino presiona a la Federación para tener arbitrajes favorables

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, asegura que su homólogo del Real Madrid, Florentino Pérez le ha presionado para que los arbitrajes sean favorables al equipo madridista. “Se siente perjudicado en el ámbito arbitral”, indica y añadió que le ha llegado a decir que el conjunto madridista había perdido “muchísimos títulos por culpa de los árbitros”.

“Mi relación, que era anterior a esto (de ser presidente de la RFEF), es buena. Lo que pasa es que Florentino manifiesta con rotundidad que se siente perjudicado en el ámbito arbitral y demás, lo que ya es ‘vox populi’. Entonces, yo le digo que acabo de llegar y que habrá que poner el contador a cero y que vamos a intentar de alguna manera llevarnos bien”, señala Louzán en un extracto de la entrevista en el programa ‘El Cafelito’ de Josep Pedrerol que se emitirá hoy.

Louzán añade que el presidente madridista “es perseverante en el tema” y que incluso le ha pedido que resuelva el ‘caso Negreira’. “Yo le digo que eso está en manos de la justicia”, relata el gallego. Y admite que Florentino Pérez también le dijo un día que “iba a traer árbitros ingleses para arbitrar” . “Ya me lo ha dicho varias veces, en Arabia hace un año me llevó aparte y me dijo: ‘Oye, tenéis que resolver ese asunto de los árbitros que nos está perjudicando y hemos perdido muchísimos títulos por culpa de los árbitros’. Yo le dije que creía en la labor de los árbitros”, señaló.

Por otro lado, el dirigente federativo ve complicado encontrar la ‘paz’ entre Florentino Pérez y Javier Tebas. “Alguien me ha preguntado y he dicho que por qué no, pero veo que va a ser muy complicado. Hay retos difíciles y este es todavía más, no es fácil eso”, confiesa.