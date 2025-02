Duelo entre aspirantes en mala dinámica

El Camp d’Esports volverá a vivir hoy (17.00/Lleida En Joc y Esport 3) uno de los duelos con mejor ambiente de la Segunda RFEF, en el que tanto Lleida como Sant Andreu buscarán dejar atrás sus respectivas malas dinámicas para dar un golpe encima de la mesa ante un aspirante al ascenso.

Quien llega con más necesidad al duelo es el conjunto azul, que suma tres empates desde que se reactivó la competición tras el parón navideño, en tres encuentros en los que se adelantó en el marcador. Dichos resultados le mantienen fuera de la zona de play off, sexto y a un punto de la promoción, que marca el Atlético Baleares, y a cinco del líder, un Europa que le arrebató la primera plaza al Sant Andreu el último domingo.

Y es que el conjunto de Xavi Molist, que renovó esta semana como técnico andreuense hasta 2026, llega al choque con peores números que el Lleida en esta segunda vuelta, en la que ha perdido un partido y ha empatado los últimos dos, algo que le ha hecho perder el liderato.

Además de la mala dinámica que arrastran, Lleida y Sant Andreu también coinciden en ser dos de los equipos que más se han movido en el mercado invernal, que se cierra mañana. El conjunto leridano ha dado seis bajas y ha incorporado a seis futbolistas hasta la fecha –aunque Buenacasa no volverá a jugar por lesión–, mientras que el Sant Andreu ha hecho una apuesta ambiciosa firmando a cinco futbolistas –entre ellos el punta Marcos Mendes–, aunque las incorporaciones han conllevado las salidas de jugadores importantes en el vestuario como Juanan y Carlos Guzmán.

La última incorporación del Lleida, Joaquín Rodríguez, “debutará si no pasa nada extraño”, según declaró el técnico del Lleida, Marc Garcia, que volvió a mostrar su motivación por medirse a uno de los rivales directos en la lucha por la zona alta, al que el Lleida ya batió en la primera vuelta en el Narcís Sala (0-2). No obstante, el técnico alcireño no podrá contar con Quadri, pieza fundamental en la sala de máquinas, por sanción, y mantiene la duda hasta última hora de Naranjo, que ya se perdió el último partido por un problema en el tobillo. Por parte del Sant Andreu tampoco estará Max Marcet, expulsado el pasado domingo.

Duelos asequibles del resto de aspirantes al ascenso

Todos los otros equipos inmersos en la lucha por el ascenso disputan hoy duelos teóricamente asequibles. El líder Europa y el Sabadell visitan, respectivamente, a Badalona Futur e Ibiza, mientras que el Atlético Baleares recibe al Cornellà y el Espanyol B, al Alzira, todos de la zona baja.