Demasiado castigo para el Mollerussa

El Mollerussa no pudo puntuar en el feudo del líder, aunque aguantó el equipo de Moha el Yaagoubi hasta el minuto 72, con un gran trabajo defensivo que impidió al Reus generar juego y ocasiones. En el minuto 72, sin embargo, una gran jugada de Sergi Casals acababa suponiendo el 1-0 en un gol en propia puerta de Franc Carbonell ‘Franki’, que no pudo empezar con peor pie en el equipo. Intentaron rehacerse los del Pla d’Urgell, pero apenas cinco minutos más tarde el Reus hizo el segundo y sentenció el encuentro.

No iba a tenerlo fácil el Mollerussa en el campo del líder, y pronto empezaron los de Moha el Yaagoubi a sufrir la presión de los locales, que probaban con un disparo de Pedro Martín ya en el minuto 1. Se iba el balón fuera, como en el minuto 8, u otro de Ricardo Vaz en el minuto 9. Buscaban los locales el área contraria, aunque el Mollerussa aguantaba bien en un partido con poco ritmo. Les interesaba a los leridanos evitar por todos los medios que el Reus corriese e imprimiese un alto ritmo, y conseguía que eso no sucediese, aunque los locales tenían el balón y protagonizaban las llegadas más claras, como en el minuto 23, cuando probaron suerte con un remate de Aitor Serrano que no encontró portería. Mientras, el Mollerussa apenas pisaba el área contraria, aunque cada vez conseguía avanzar un poco más la línea defensiva e incluso protagonizar un par de jugadas de ataque que no acababan de llegar a buen puerto.

En la segunda mitad, el Reus seguía dominando la posesión de balón, pero sin generar ocasiones, ante un Mollerussa que se defendía con orden. Aguantaban los del Pla d’Urgell, pero en el minuto 72 el Reus consiguió enviar un balón al área, donde Sergi Casals buscó el pase de la muerte, y el balón que trató de despejar Franki se acabó introduciendo en su propia meta, colocando el 1-0 en el marcador. Movió el banquillo Moha, dando entrada a Putxi y Jordi Puig. Le tocaba al Mollerussa adelantar líneas en busca del empate. Sin embargo, en el minuto 77, Pol Benito hizo el 2-0 con un remate de cabeza tras una gran jugada individual de Ricardo Vaz, que dejaba el partido prácticamente sentenciado. Pudo recortar distancias el Mollerussa en el 85 con un remate que obligó a lucirse al portero local.

Llegan al equipo dos nuevos defensas y un delantero

El CFJ Mollerussa anunció una hora antes del inicio del partido ante el Reus FC Reddis en los canales oficiales del club tres nuevas incorporaciones para el conjunto de Moha el Yaagoubi, antes del cierre del mercado de invierno, que se hará efectivo hoy. Los del Pla d’Urgell se refuerzan con la llegada del central El Mehdi Motassim y del delantero Omar El Amrani, procedentes del Union Touarga y el Maghreb Fès de la Primera División marroquí. De hecho, Motassim fue titular ayer contra el Reus, y Omar no jugó a pesar de estar convocado.Ambos futbolistas coincidieron la temporada 2019-20 en los juveniles del Málaga CF y el curso 2020-21 en el Torremolinos, antes de que los dos futbolistas pasaran por la máxima categoría del fútbol en Marruecos, antesala de sus incorporaciones al Mollerussa. El conjunto del Pla d’Urgell también confirmó el fichaje de Franc Carbonell ‘Franki’, un defensa que puede actuar como central y como lateral y que llega a Mollerussa después de su paso por el Zuera, de Tercera RFEF, y con experiencia anterior en el Binéfar y el Barbastro, con el que consiguió el ascenso a Segunda RFEF en 2023, y jugó la temporada pasada en el partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante el Barcelona, entonces entrenado por Xavi Hernández (2-3). Franki tuvo ayer mala fortuna, al meterse el 0-1 en su propia portería.

Moha: “Nos ha faltado ser más contundentes”

El entrenador del Mollerussa, Moha el Yaagoubi se mostró contrariado tras la derrota de su equipo ante el Reus: “La valoración es negativa por el resultado final. El equipo ha estado francamente bien, pero creo que nos ha faltado acabar de concretar ciertas jugadas y combinaciones con el balón a nuestro favor para poder generar más peligro cerca del área rival y reducir sus opciones, sabiendo de las grandes cualidades del Reus. Aún así debo reconocer que el equipo ha hecho un gran trabajo”, detalló el técnico. “En el primer tiempo han pasado pocas cosas, ellos no crearon ocasiones, y teníamos prácticamente el partido donde queríamos para sacar algo positivo de este campo. Ellos han sido más contundentes a partir del 1-0”, consideró Moha, quien valoró positivamente los debuts de Motassim y Franc Carbonell: “Me ha gustado cómo los he visto. Ayudarán mucho al equipo”, concluyó el técnico.