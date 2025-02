El Camp d’Esports se vistió ayer de gala para recibir por primera vez en este siglo XXI un partido femenino, en el que el AEM recibió al todopoderoso Barça en las semifinales de la Copa Catalunya. Cerca de 10.000 personas engalanaron las gradas del estadio leridano para observar como el AEM trataba de resistir ante el vigente campeón de todos los títulos y, sin ni siquiera hacer nada mal, acabó cayendo por 0-6. Y pasó simplemente porque enfrente tenía al mejor equipo del mundo, que, pese a dejar en casa a grandes estrellas como Alexia Putellas o Aitana Bonmatí, demostró que alinee a quien alinee casi siempre pasa por encima de quien tenga por delante.

Se cumplió lo esperado. El Barça goleó y Lleida respondió para vivir una fiesta histórica en el Camp d’Esports como un modo de reconocer también a un AEM que cumple su centenario y cuyas jugadoras sintieron el calor que tanto merecen y tan pocas veces reciben en el Recasens. Y seguramente mucho público acudió atraído por el Barça, pero el equipo azulgrana acudió a Lleida única y exclusivamente porque el AEM se plantó en semifinales por méritos propios, eliminando al Espanyol, también de Liga F (1-0).

Así, el conjunto leridano salió al partido con un once reconocible, ante un Barça sin muchas de sus primeras espadas y con talentos del filial completando el once, entre ellas las leridanas Alba Caño y Ona Baradad. Sin embargo, sí que salió como titular la máxima goleadora de la Liga F, Ewa Pajor, un talento incontenible en el ataque, que no paró de intentarlo hasta que anotó el 0-1. Aunque la polaca encontró mucha resistencia en un AEM que contuvo a las azulgranas en los primeros compases y, cuando se vio sobrepasado, halló su salvaguarda en las paradas de María Mon, especialmente con un brillante pie al primer palo a disparo de una Pajor (20’) que cinco minutos después la batió tras internarse sola en el área (0-1).

Poco después fue Caño quien estuvo cerca de marcar en su tierra, con un latigazo al larguero, antes de que Meri Martorell salvara el segundo gol de Pajor con una brillante segada. Sin embargo, la zaga aemista no pudo hacer nada para evitar el 0-2 de Schertenleib en el 35, que sorprendió con un tiro cruzado. El AEM tuvo su oportunidad, en un robo de Loba sobre Rolfö que la andaluza no pudo definir con acierto en el mano a mano con Gemma Font.

En el descanso, ambos equipos decidieron repartir minutos, ante la posibilidad de hacer hasta 11 cambios. Pero fue el Barça quien sacó mejor rendimiento de las caras nuevas, en especial una Claudia Pina letal. La de Montcada puso un córner a la cabeza de Jana Fernández, que anotó el 0-3, y después anotó el 0-4 y el 0-5, con dos tiros medidos desde el sector izquierdo.

Entre ambos tantos, la capitana del AEM, Mariajo, tuvo la ocasión más clara para anotar el gol del honor, cuando el Barça perdió un balón en su propia área, y superó a la portera con el control pero remató fuera una vez tenía toda la meta libre para marcar. Fue un meridiano ejemplo de la diferencia entre ambos equipos, porque mientras que el AEM falló una gran ocasión, el Barça se inventó una para convertir el 0-6, en un precioso disparo de Brugts desde el vértice izquierdo del área para finiquitar un partido que, pese al resultado, cumplió con las expectativas de ser una fiesta del fútbol femenino leridano.

Más espectadores que en la Supercopa femenina

Con casi 10.000 aficionados en el Camp d’Esports, la afluencia al partido superó la de la reciente final de la Supercopa entre Barça y Real Madrid (5-0) en Butarque, que reunió a 9.452.

Camiseta de apoyo a Laura Fernández

La plantilla leridana saltó al campo con una camiseta de apoyo a una de sus capitanas, Laura Fernández, que volverá a pasar por el quirófano tras un año y medio de baja para reparar su menisco, una de las zonas afectadas en su primera lesión.

El AEM pierde el título que ganó con su filial

El AEM era el vigente campeón de la Copa Catalunya, ya que el título de la última edición, donde no jugaban equipos de categoría estatal, lo ganó su filial.