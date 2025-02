Alexia: “Jenni lloraba y decía que no podía más”

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

“Jenni en el avión estaba muy agobiada y decía que no la dejaban, que no paraban, estaba muy agobiada.. Después se puso a llorar de agotamiento, ya no enfadada, sino agotada”. Así describió la azulgrana Alexia Putellas el estado de ánimo de su compañera Jenni Hermoso durante el vuelo de la selección española a Madrid después de ser campeona del mundo en Australia en el cuarto día del juicio a Luis Rubiales por los delitos de agresión sexual y coacciones y a Jorge Vilda, Albert Luque y Rubén Rivera, por lo segundo.

La centrocampista de la selección española y del Barça habló sobre el beso y en qué momento se lo contó Jenni Hermoso. “No lo vi porque justo estaba saludando a la reina. Al final del pasamanos hay como un altar en el que nos entregan la Copa. Al llegar me encuentro a Jenni y me dice ‘tía me acaba de dar un beso Rubiales’ y yo le dije ‘anda calla’, su cara fue un poco rara y ella se giró y se fue hacia otras compañeras. Esa fue la primera vez que me dice que le ha dado un beso, no le doy importancia y sigo con lo mío. Luego estamos en el autobús y se empiezan a hacer comentarios sobre el beso. Ahí lo que pienso es que ha sido un beso fortuito”, explicó.

Alexia relató que Rubiales pidió a Jenni “que lo hiciese por sus hijas, que dijese que había sido consentimiento”

Después relató cómo su compañera Irene Paredes cortó las bromas sobre lo ocurrido en el autobús: “Empiezan los cánticos e Irene dice que esto es grave y que no hagamos bromas y yo digo que no pasa nada si hay sido fortuito, y viene Jenni y me dice que es fuerte y me enseña el vídeo, y me dice ‘no sé cómo se le ha pasado por la cabeza eso, darme un beso’. Me dice: me ha agarrado la cara y me ha dado un beso, ¿cómo se le ocurre a hacer eso?”, explica Alexia.

También declararon ayer otras dos internacionales, la azulgrana Irene Paredes y Laia Codina, del Arsenal, que comentó: “Lo primero que dice ella es: ¿Qué hago? Me ha besado. ¿Qué hago yo?”. Ya en el avión, según Irene Paredes, les contó que Rubiales había hablado con ella, que le dijo que “había sido cosa de ambos” y le pidió su ayuda “para solucionar el problema”. “Jenni lo único que quería era que la dejaran en paz”, dijo. “No paraba de relatarle los hechos como si ella no los hubiera vivido en primera persona. Que lo hiciese por sus hijas, que dijese que había sido consentimiento”, relató Alexia.

Paredes confirmó también que vio cómo Jorge Vilda se acercó a hablar con el hermano de Jenni Hermoso en el vuelo, y que la capitana, Ivana Andrés, les contó que también le habían pedido hacer un vídeo, y se negó.