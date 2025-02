Mollerussa, elegida la tercera mejor prueba del Europeo

Publicado por Xavier Pujol Redactor Esports Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Mollerussa se mantiene por segundo año consecutivo en el podio de las mejores pruebas del Campeonato de Europa de autocross, certamen del que seguirá formando parte en este 2025 por quinto año seguido. La Federación Internacional de Automovilismo dio a conocer las calificaciones de final de temporada en su congreso mundial celebrado este pasado fin de semana en la ciudad letona de Jurmala, cerca de Riga. Ahí los responsables de la FIA eligieron a la prueba de Mollerussa como la tercera mejor del 2024 a nivel técnico, que valora aspectos meramente de carrera en los que el año pasado fue la mejor, y la quinta a nivel organizativo de once que forman el calendario.

“Estamos allí, en las primeras posiciones. Hemos bajado del primer puesto en el que estábamos hace un año, pero ha habido organizadores que se han puesto las pilas y que tienen más apoyo y facilidades para buscar recursos que nosotros. Aun así, seguimos siendo una referencia en Europa”, aseveró Joan Anton Grustan, uno de los responsables de la Escuderia Mollerussa, que asistió al congreso junto al también directivo Toni Castillón.

La prueba de Mollerussa de este año ya tiene fechas, el 11 y 12 de octubre, y será la penúltima cita del Europeo, una circunstancia que beneficiará a nivel de participación. “Seguro que el campeonato no estará todavía decidido en ninguna de las categorías y eso podría hacer que todos los aspirantes vinieran a Mollerussa”, destacó Grustán. La carrera leridana volverá a contar con las cuatro categorías sénior del Europeo, la Cross Car y las tres cilindradas de buggies: Super Buggy, Buggy 1.600 y Junior Buggy. La única duda está en la Júnior Cross Car, reservada para pilotos de entre 13 y 15 años, ya que la FIA pretende programarlas fuera del curso escolar, por lo que la cita de Mollerussa, que es en octubre, quedaría fuera.

Acumula una deuda de unos 50.000 euros

La Escuderia Mollerussa tuvo unas pérdidas de algo más de 25.000 euros de la última prueba disputada el año pasado, que hace que la deuda acumulada se acerque a los 50.000 euros, cifra que el club del Pla d’Urgell espera reducir en buena medida por las subvenciones que aún no se han satisfecho por parte de las instituciones.

El circuito tendrá que pasar la homologación

El circuito del Parc de la Serra de Mollerussa tendrá que pasar una nueva homologación internacional, ya que la vigencia de cuatro años ya ha caducado. En cuanto a las mejoras, la Escuderia Mollerussa no prevé este año grandes inversiones, ya que la FIA todavía no ha decidido si el asfaltado de la zona de salida será o no obligatorio. Por otra parte, Mollerussa acogerá el Estatal el fin de semana anterior al Europeo.