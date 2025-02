El Barris Nord anhela otra gesta

Publicado por Xavier Pujol Redactor Esports Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Barris Nord vivirá este mediodía (12.30) la lucha de David contra Goliat, el duelo entre un Hiopos Lleida recién llegado a la ACB que anhela mantenerse en la categoría contra un Madrid vigente campeón y líder, con un presupuesto diez veces mayor que el de los leridanos. Y como se acostumbra a decir en estas ocasiones, el conjunto de Gerard Encuentra tiene mucho que ganar hoy –recuperar sensaciones y, quién sabe, una victoria que le acerque a su objetivo– y muy poco a perder.

Las apuestas están claramente decantadas del lado de los blancos, que llegan además heridos por sus dos tropiezos europeos de esta semana, pero a veces la realidad puede ser muy diferente. Solo basta con echar la vista atrás y remontarse a la anterior etapa leridana en la ACB, con aquel Caprabo Lleida que fue capaz de ganarle tres veces seguidas al Madrid en casa. En el histórico de enfrentamientos ACB entre leridanos y madridistas, los blancos solo han salido victoriosos en una de sus cuatro visitas oficiales al Barris Nord, justo la campaña del descenso y de forma clara, 54-85. Las tres anteriores cayeron del lado del Lleida y con marcadores siempre muy abultados.

En la 2001-2002, el desaparecido Caprabo Lleida arrolló al Madrid de Sergio Scariolo por 84-65 para certificar su clasificación para el play off por el título, convirtiéndose así en el primer equipo debutante en conseguirlo en toda la historia de la competición. En la campaña siguiente, el equipo de Edu Torres volvió a pasar por encima (85-69) del entonces conjunto dirigido por Javier Imbroda que, además, se quedaba fuera del play off por primera vez en su historia. En su tercera visita, con el argentino Julio Lamas en el banquillo, volvió a caer en el Barris Nord, esta vez por 85-73, en lo que era el primer triunfo de los leridanos en la campaña 2003-2004 después de comenzar con tres derrotas.

Los dos llegan a este duelo con la necesidad de cambiar la dinámica, el Hiopos después de encadenar tres derrotas, la última en Bilbao muy dura, y el Madrid para recuperar la confianza tras tres derrotas seguidas en la Euroliga y llegar con buenas sensaciones a la Copa del Rey, a pesar de que en Liga acumulan siete triunfos seguidos. Gerard Encuentra reconoció que sobre el papel los blancos “son mejores”, pero avisó que si equipos como el Coruña o el Bilbao han sido capaces de vencerles, por qué no puede ocurrir lo mismo en el Barris Nord, que presentará hoy un lleno absoluto por tercera vez esta temporada después de agotarse el millar de entradas que había a la venta hace ya una semana.

Pero para ello el técnico hizo hincapié en las cosas que debe hacer mejor el equipo. “Intentar cerrar bien el rebote, no tener pérdidas no forzadas y no regalar tiros libres, aspectos que nos están penalizando”, señaló. También incidió en que “hay que estar muy bien en cuanto a energía, lucha y ambición”.

El Hiopos tendrá a un representante en la Copa del Rey de Las Palmas. Será Hèlix, que ayer se clasificó para la final del concurso de mascotas al imponerse a Aker, del Baskonia, por 55% de votos a 45%. Se medirá al Llumet, del Manresa, que ganó a D-Moni, del Joventut.

Chus Mateo avisa que “el Hiopos se crece en casa”

El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, elogió ayer al Hiopos Lleida, del que dijo “se crece en casa”, en una pista en la que “no todo el mundo está siendo capaz de jugar contra su presión”. Mateo subrayó que el Barris Nord es una cancha que “da mucha energía a su equipo” y en donde “consiguen unos máximos de recuperaciones, porcentajes y rebotes ofensivos que le da más posesiones. Es un campo donde no es fácil ganar. Tenemos que ser cautelosos”, señaló el técnico blanco.

El Breogán tumba al Unicaja y derrota del Coruña

Cara y cruz para los rivales del Hiopos Lleida en la lucha por la permanencia. Mientras el Breogán dio un paso importante ganando a todo un Unicaja (81-79), que supone la octava victoria del curso –dos más que los leridanos–, Coruña y Bilbao cayeron derrotados. Los gallegos estuvieron cerca de ganar en Badalona, pero acabaron cediendo en la prórroga por 107-104, mientras que los vascos cayeron en Manresa por 89-74. En el otro partido, el Tenerife venció 77-78 en la pista del Murcia.