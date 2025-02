La Cursa de la Dona de Lleida deja de hacerse tras 10 años

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Después de diez ediciones, la Cursa de la Dona de Lleida deja de celebrarse y se toma una pausa, según anunciaron ayer sus organizadores, el Club Go Go Go Runners, en un comunicado oficial hecho público en sus redes sociales. “Después de 10 ediciones inolvidables, llenas de esfuerzo, ilusión y momentos compartidos, la organización ha decidido hacer una pausa y tomarse un respiro. Por este motivo, este año no se celebrará la carrera”, explicó en su comunidado la organización de la prueba, que el año pasado batió su récord de participación, con 2.300 atletas.

El comunicado añade que “esta decisión no ha sido fácil, pero creemos que es necesaria para volver con más fuerza y energía renovada en el futuro. Queremos agradecer de todo corazón a participantes, voluntarios, colaboradores y patrocinadores por formar parte de esta gran experiencia año tras año. ¡Nos vemos pronto!”, concluía. Fuentes de la organización consultadas por este diario no dieron detalles sobre los motivos que les han llevado a tomar esta decisión y se remitieron a una nota de prensa que tienen previsto dar a conocer hoy.

Jackson Quiñónez, concejal de Deportes de la Paeria, entidad colaboradora con la Cursa de la Dona, explicó que “nos ha sorprendido la noticia”, que conoció también a través del comunicado hecho público por Go Go Go Runners en sus redes sociales. Quiñónez explicó que “a finales del pasado año 2024 contactamos con todas las entidades y clubes que organizan carreras en Lleida y desde este club nos confirmaron que mantenían la carrera en el calendario”.

El concejal de Deportes recordó que, a lo largo del año, “en Lleida se organizan once carreras, por lo que es importante saber con antelación si los organizadores las mantienen en el calendario, porque tenemos que mantener reuniones previas con Proteción Civil y los diferentes departamentos municipales implicados”, recordando que “la Paeria somos partners de esta carrera que, además, es la primera de las once que se organizan. La Cursa de la Dona se ha mostrado siempre solidaria con la lucha contra el cáncer, colaborando con la beca Marta Santamaria.