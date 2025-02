Inoperantes: el Lleida suma su decimotercero empate ante un Olot con diez

Publicado por ARNAU VILÀ FONT Verificado por Creado: Actualizado:

El Lleida no sale del bucle. Ayer empató por sexto partido consecutivo, en la visita del Olot (0-0), en un encuentro que se puso muy de cara para los azules tras la temprana expulsión del visitante Uri por una brutal entrada a Quadri en el minuto 23, que lo único que provocó es que las tablas dejaran un sabor aún más amargo en un Camp d’Esports que no se cansó de ver ataques estériles de su equipo.

Este resultado, que mantiene a los de Marc Garcia sin ganar aún este 2025 y con 13 empates en el global de la temporada, deja décimo al equipo leridano, a tres puntos del Torrent, que ocupa la última plaza de play off tras el empate (1-1) ante el líder, el Europa.

Como de costumbre, el Lleida tuvo un susto en la primera acción de partido cuando, en el minuto 2, el delantero Enri se encontró solo tras un gran pase de Salvans, pero Iñaki detuvo su disparo con el pie para provocar un córner. A partir del susto, el Lleida se instaló en la frontal del área rival, pero la falta de ideas en ataque y el bloque bajo del Olot impidieron que llegaran las ocasiones locales.

Aun así, en el ecuador del primer tiempo, el escenario del partido cambió por completo. Quadri llegó primero a un balón dividido en el círculo central y el pivote Uri, con mucha temeridad, le clavó los tacos en la espinilla. El jugador del Olot vio la roja directa por su brutal entrada, que lesionó a su rival. El nigeriano abandonó el campo con la pierna sangrando y tuvo que ser sustituido por Adri Lledó, que arrancó desde el banquillo ante la propuesta ofensiva de Marc Garcia, que salió con tres centrales y con los extremos Unai y Diego como únicos ocupantes de los carriles.

El Lleida tenía una situación inmejorable para ganar el primer partido del año ante una afición que no paraba de animar a los suyos, pero no generó ninguna oportunidad clara hasta el minuto 45, cuando Naranjo remató forzado un centro que no entró tras rebotar en el palo y en la espalda del portero.

El segundo tiempo empezó con la sensación de que el Lleida iba a sacar adelante el partido, ya que era amo y señor de la posesión y atacaba frente a la incansable grada de Gol Nord.

Pero la realidad estuvo lejos de las expectativas, ya que el Lleida solamente registró una ocasión clara en toda la segunda parte. Fue en el minuto 68, cuando Adri Gené recibió en la frontal del área y, tras sacar un disparo raso ajustado, vio cómo el portero Ballesté le sacaba el balón de forma magistral.

En los últimos minutos, Marc Garcia empezó a cambiar el dibujo para encontrar alternativas, pero la única vía de peligro fueron centros que mayoritariamente acabaron en las manos de Ballesté. El Olot, por su parte, apenas superaba el campo propio, aunque no pasaba apuros y sentía la tranquilidad de poder perder tiempo sin recibir amonestaciones.

El partido llegaba a su fin y los nervios aumentaban en el Camp d’Esports al ver a un Lleida que vivía en la frontal del Olot pero no culminaba. De hecho, el partido no terminó en catástrofe gracias a Iñaki. En el minuto 90, el Olot sirvió una falta lateral que, de manera inexplicable, encontró al central Ayala solo en el punto de penalti. El jugador del Olot cabeceó pero Iñaki detuvo bien abajo, evitando lo que podría haber sido la debacle de un Lleida que no consiguió abandonar su idilio con el empate ni jugando con uno más gran parte del duelo.

Protestas en Gol Nord por el conflicto con la Paeria

Antes del partido, en el Gol Nord se mostraron dos pancartas con los mensajes de: “El Lleida es queda a casa” y “PSC corruptes”. Esta última fue exhibida en el propio terreno de juego tras el partido, cuando algunos aficionados saltaron con ella al campo.

ERC rechaza la propuesta de convenio de Larrosa

El grupo municipal de ERC en la Paeria anunció ayer en un comunicado que “nos oponemos frontalmente a la propuesta que el alcalde ha hecho al Lleida”, además de que “combatiremos” la “ejecución provisional de la sentencia que ha anunciado el alcalde”.

Vuelven a desaprovechar resultados favorables

Como en las últimas jornadas, el Lleida jugó después de que cuatro rivales directos se dejaran puntos, tras los empates (1-1) en el Atlético Baleares-Sant Andreu y el Torrent-Europa. Además, posteriormente también empató el Sabadell (2-2) en Cornellà.