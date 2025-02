Récord de leridanos en un Mundial absoluto de fondo

Publicado por Xavier Pujol Redactor Esports Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Por primera vez en la historia, tres leridanos tomarán parte en un Campeonato del Mundo de esquí de fondo. Serán Jaume Pueyo y Marc Collell, de La Seu d’Urgell y pertenecientes al CEFUC, y Bernat Sellés, de Lles y con licencia del Cerdanya Nòrdic, que del 26 de febrero al 9 de marzo competirán en la disciplina de esprint de la cita mundialista que tendrá lugar en Trondheim (Noruega). Nunca antes el fondo leridano había tenido tantos representantes en una gran cita internacional de esta especialidad. Atrás quedan las participaciones en los años 90 de Jordi Ribó y Carles Vicente, ambos de La Seu, y más recientemente de Vicenç Vilarrubla, que en los Juegos Olímpicos de Turín 2006 llegó a coincidir con dos esquiadoras barcelonesas que militaban entonces en el CEFUC de La Seu, Laura Orgué y Laia Aubert.

“Es una prueba más de que el esquí de fondo de Lleida goza de muy buena salud”, apunta Bernat Sellés, de 22 años, que en Trondheim hará su debut en un Mundial absoluto. “Es un reto mayúsculo que afronto con muchas ganas y sin ninguna presión. Voy a aprender, a coger experiencia y aprovechar esta oportunidad que me han dado y que me he ganado. Estar en el Top 30 sería un gran resultado”, afirmó. Sellés formará tándem en el esprint con Jaume Pueyo que, pese a sus 23 años, fue olímpico en Pekín 2022 y viene de un año de grandes resultados. Para el de La Seu esta será su segunda participación en un Mundial absoluto, después de que el año pasado debutara en Oberhof (Alemania). Sus objetivos son claros: “llego en buena forma y creo que un objetivo realista sería llegar a semifinales y lograr un Top 12, aunque entrar en la final, que sería estar entre los seis primeros, sería algo increíble”, reconoce.

El tridente leridano en el Mundial o completará Marc Colell, de 19 años y que acude para que España pueda aspirar a más de una plaza en los Juegos de 2026. Tomará parte solo en el esprint, previsto para el 27 de febrero junto a Pueyo y Sellés, mientras que estos dos últimos, que ya se encuentran concentrados en Noruega desde el pasado lunes, también participarán en la modalidad por equipos del 5 de marzo. Todavía en categoría júnior, será su primer Mundial absoluto. “No me lo esperaba, fue una sorpresa”, señaló. Sobre sus objetivos reconoció que “no me marco ningún resultado en particular, solo hacerlo lo mejor posible y disfrutar de la experiencia y del ambiente, porque será en Noruega, una de las cunas del esquí de fondo”.