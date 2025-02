Bernat Erta, en la prelista del Europeo con los relevos 4x400

El atleta leridano Bernat Erta Majó figura en la lista de preseleccionados para el Campeonato de Europa de Pista Cubierta que se celebrará entre el 6 y el 9 de marzo en Apeldoorn (Países Bajos) y que hizo pública ayer el seleccionador español Pepe Peiró. España llegará a Apeldoorn con 36 atletas (17 hombres y 19 mujeres) capitaneados por Esther Guerrero y Óscar Husillos y para el que, además de las pruebas individuales, hay grandes esperanzas puestas en los tres relevos de 4x400 metros, sobre todo el femenino y el mixto.

Erta figura entre los seis atletas masculinos para formar parte del relevo 4x400 junto a Iñaki Cañal, Markel Fernández, Óscar Husillos, Manuel Guijarro y Gerson Pozo. Y también tiene opciones de competir el 4x400 mixto donde las seis atletas preseleccionadas son Paula Sevilla, Blanca Hervás, Eva Santidrián, Daniela Fra, Carmen Avilés y Herminia Parra.

El atleta leridano, que el pasado domingo fue descalificado en la final estatal de 400 metros por pisar la línea cuando iba tercero, dijo encontrarse “en una forma espectacular” tras el calvario que sufrió con lesiones y enfermedades el pasado año. “El factor más importante de encontrarme tan bien ahora ha sido no lesionarme, pero también los consejos de Xabier Leibar (prestigioso médico deportivo vasco y asesor de numerosos atletas de élite). El año pasado cogía todos los virus y como aún así iba a entrenar, al final se convertía en un problema físico. También me ha ido muy bien entrenar ahora bajo las órdenes de Pau Fradera. Cruzo los dedos para que todo siga así”, deseó.

La inactividad del año pasado influyó en que en este próximo Europeo no haya podido acreditar mínima para competir individualmente. “Me he quedado a solo 8 centésimas de la mínima y por puntos me he quedado a tres plazas de poder clasificarme porque el pasado año, al estar lesionado, no puntué y así resultaba imposible”.

Con todo, el verdadero objetivo de Bernat Erta está en la temporada al aire libre. “Me cuesta mucho la pista cubierta. No se me da tan bien”, concluyó.