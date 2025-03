El Vila-sana se complica la Liga

Publicado por Creado: Actualizado:

El Vila-sana recibió ayer un duro revés que compromete sus opciones a luchar por el título de Liga. Perdió 4-3 en la pista del Cerdanyola en un partido con un final increíble, en el que las del Pla d’Urgell pasaron en los dos últimos minutos de perder 2-1 a remontar 2-3 y, de forma incomprensible, ver como el Cercanyola marcaba dos goles seguidos en los últimos segundos para establecer el definitivo 4-3. Con esta derrota, el Vila-sana se aleja a seis puntos del líder, el Telecable Gijón.

El Vila-sana tuvo un buen comienzo de partido, controlando la bola y llevando el ritmo, aunque le costaba generar ocasiones y carecía de acierto ante la puerta local, llegando a fallar acciones muy claras. Pudo adelantarse en el minuto 8 con un penalti señalado al Cerdanyola, pero Victòria Porta erró el lanzamiento. Sí que acertó tres minutos después con un remate que no pudo detener Estela Rubio y que suponía el 0-1 (11’).

Pero poco a poco el equipo de Lluís Rodero se fue complicando el partido, cometiendo errores en defensa y con precipiración en ataque. No tardó en llegar el empate del Cerdanyola con un remate de Laura Valverde (1-1, 13’). Y cuando parecía que la primera parte iba a finalizar en tablas, Gemma Solé puso por delante a su equipo (2-1, 21’).

La segunda parte empezó con una tarjeta azul a Rodero, que dejó al equipo en inferioridad, ya que Dai Silva salió de la pista. Salvó el equipo la inferioridad, pero el tiempo corría en su contra. Pudo aumentar diferencias el Cerdanyola, pero Solé erró una falta directa por azul a Luchi Agudo.

Y llegó entonces un final increíble. A falta de 1.24 para el final, Luchi Agudo empató con un remate de astucia (2-2) y, en la acción siguiente, el árbitro señaló una falta directa a favor del Vila-sana que Victòria Porta transformó en el 2-3.

El equipo leridano había hecho lo más dificil, darle la vuelta al marcador en el tramo final del encuentro. Faltaba aguantar el último minuto para sumar los tres puntos. Pero no pudo ser. Gemma Solé anotó el 3-3 con un duro remate lejano y ni siquiera tuvo el Vila-sana el consuelo menor de un punto que era insuficiente para el objetivo de optar a ganar la Liga. Llegó una inoportuna falta de Dai Silva que le supuso una tarjeta azul y, a falta de escasos segundos del final, Irene Torres acertó en el lanzamiento para consumar el desastre. 4-3 para el Cerdanyola.

❘ fraga ❘ El Fraga venció ayer por 3-1 al Coruña, equipo en el que juega la leridana Mar Franci. Con este triunfo el Fraga sigue empatado a 42 puntos con el Palau de Plegamans y a tres del líder, el Gijón. Tras la derrota del Vila-sana, el Fraga aventajan en tres puntos a las del Pla d’Urgell. Después de que la primera parte acabara sin goles, Julieta Fernández avanzó al Fraga nada más comenzar la segunda parte. Empató Laia Juan y otro gol de Julieta y uno de Adriana Soto pusieron el definitivo 3-1.

El entrenador del Vila-sana, Lluís Rodero, confesaba al finalizar el partido que “me marcho enfadado y tocado”, tras una derrota que compromete sus opciones en la Liga. “Hemos regalado el partido, literalmente. El arbitraje ha sido muy malo, pero al margen de eso, teníamos que hacer nuestro trabajo y no lo hemos hecho. Hemos tirado parte de la Liga y ahora toca hacer autocrítica”, explicó.

“Hemos hecho un primer cuarto de hora bueno, pero hemos fallado acciones que no podemos fallar. Después nos hemos precipitado”, añadió, mostrándose también muy molesto con la tarjeta azul que le mostraron al empezar la segunda parte. “Le hecho un comentario a un árbitro y me sacan la azul, cuando su entrenador les ha dicho de todo durante todo el partido. Pero no me quiero excusar en eso, con 2-3 hemos encajado dos goles que no debíamos encajar nunca”, concluyó.