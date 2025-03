Pons Lleida gana por goleada (6-0) y se encamina hacia la Final Four

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Pons Lleida sigue alargando su idilio con la Europe Cup y ayer confirmó su sexta presencia en la Final Four de la competición de las últimas siete ediciones, tras sellar con otra goleada (6-0) la vuelta de cuartos de final ante La Vendéenne, que ya cayó por un contundente 3-8 en el partido de ida.

Al conjunto leridano le bastaba con mantener los cinco goles de renta que había conseguido en la ida de hace apenas un mes en Francia. Pero lejos de conformarse con eso, salió a la pista con la voluntad de cerrar la clasificación con una gran imagen ante su afición y para llegar con buenas sensaciones a la Copa del Rey de esta próxima semana. Desde un arranque, el equipo listado apabulló por completo a un La Vendéenne que nunca pareció confiar en sus escasas opciones de remontada.

Así, los de Edu Amat jugarán las semifinales para optar a su cuarto título de la Europe Cup, después de los tres seguidos entre 2018 y 2021 (en 2020 no se disputó por la Covid), con el Igualada, el vigente campeón, tras ganar el año pasado la única Final Four de las últimas siete en las que no participó el Pons Lleida, que disputó la Champions la pasada campaña. La otra semifinal será un cruce portugués entre Tomar y Riba d’Ave.

La superioridad del equipo leridano, en el que ayer no participó Nico Ojeda, con molestias, fue patente desde el primer minuto. El partido fue una constante de ataques de los de Edu Amat, que se encontraban cómodos tanto cuando su oponente se encerraba como cuando le permitía correr en transiciones, algo mucho menos habitual en los primeros compases.

Después de numerosos intentos de ataque finalizados por Fran Torres y Jordi Badia, fue el capitán Sergi Duch quien abrió el marcador en el minuto 4 de partido (1-0), con un tanto que abrió la veda del festín leridano.

La Vendéene solo replicó con un tiro al larguero de Gefflot justo después y solo veía como su portero Arnau Serra tenía que intervenir una y otra vez para repeler los intentos de los jugadores de Edu Amat. Lo consiguió con especial mérito en un remate de Miguélez (9’), pero poco después se vio sorprendido por una definición suave de Nuno Paiva que se le coló entre las piernas (2-0). Las ocasiones seguían cayendo y al buen rendimiento de los jugadores de pista se le sumó el del meta Javi Sánchez, muy atento en todos los disparos franceses, especialmente en uno muy lejano que le rebotó a la espalda tras dar en el palo, pero consiguió que no acabara en el 2-1.

El Pons Lleida dictó la sentencia final justo antes de llegar al descanso, cuando en el margen de un minuto y medio, Fran Torres y Sergi Duch, este con un inapelable remate cruzado, ampliaron el marcador hasta el 4-0 para que la segunda parte fuera un absoluto trámite, con un 14-3 para los leridanos en el global de la eliminatoria.

Pese a jugar con menos tensión tras el descanso, Miguélez consiguió anotar el tanto que tanto había buscado previamente para colocar el 5-0 a 22 minutos del final. Los leridanos buscaban lucirse en las jugadas, pero aun así obligaron a intervenir en repetidas ocasiones al meta visitante. En cambio, el conjunto francés estaba negado y falló incluso un penalti cometido por Darío Giménez en el minuto 31. Los minutos iban pasando y, tras ocasiones falladas en ambos lados de la pista, Sergi Duch completó su ‘hat trick’ para establecer el 6-0, con el que el Pons Lleida vuelve a presentar candidatura para hacerse con su cuarto título continental.

❘ lleida ❘ El técnico del Pons Lleida, Edu Amat, quiso remarcar que “llegar a la Final Four parece que es algo que estamos tomando como un hábito, pero realmente es algo muy complicado y lo tenemos que disfrutar porque no es algo que se consiga cada día”. Además, fue claro sobre dónde quieren disputar la fase final de la competición, reclamando una candidatura clara para que se celebre en Lleida: “Queremos traer la competición, porque en esta pista nos sentimos fuertes y nuestro porcentaje de ganar aumenta mucho. A ver si el ayuntamiento se comporta y lo podemos conseguir”, sentenció.

En esa línea destacó que “el primer año que llegamos a la Final Four se celebró como un éxito y ahora desde un inicio nos presentamos con la idea de luchar el título. La Final a Cuatro es casi una obligación y demuestra también la madurez que ha alcanzado el club en los últimos años”.

Amat también opinó sobre su rival en las semifinales, un Igualada que “conocemos mucho y contra el que hemos sumado una victoria y una derrota en Liga”. “Están en una dinámica ascendente y llegan después de eliminar al campeón de Europa, así que será difícil pero aún queda tiempo y trabajaremos para hacerles daño”, añadió el técnico, que puso el foco en la Copa del Rey que arranca el jueves para los suyos. “Es una competición bonita y también vamos con la idea de regresar con el título. Es complicado, pero esta es nuestra mentalidad”, dijo.

El Igualada elimina al campeón de Europa

El Igualada dio la sorpresa eliminando en los penaltis al vigente campeón de la Champions, el Sporting CP. El Voltregà perdió la ventaja de la ida y cayó ante el Tomar (6-5 global).