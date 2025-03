Doblete histórico

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Marc Márquez ha vuelto, y de qué manera. Han tenido que pasar 1.932 días –desde el 17 de noviembre de 2019– y 93 grandes premios para ver de nuevo al piloto de Cervera liderando el Mundial de MotoGP al final de un fin de semana pletórico para la saga Márquez, ya que su hermano subió al segundo cajón de un podio histórico. Y es que es la primera vez que dos hermanos copan las dos primeras posiciones de un GP de motociclismo en toda la historia del Mundial. Ya lo lograron el año pasado en Alemania, pero entonces fueron segundo (Marc) y tercero (Àlex), un precedente que sí existía en la Fórmula Uno, cuando Ralf Schumacher ganó el GP de Canadá de 2001 y su hermano Michael se secundó en la segunda plaza.

La victoria del octacampeón es la número 89 de su andadura mundialista, lo que le sitúa a solo una del mítico Ángel Nieto. Más lejos están Giacomo Agostini (122) y Valentino Rossi (115). Además, es su podio 112 en la clase reina, con lo que iguala a Dani Pedrosa, otra leyenda, y se pone con 151 a uno de los podios totales de Lorenzo y a dos de los de Pedrosa.

Marc Márquez (Ducati) completó su fin de semana perfecto. El sábado se impuso en la prueba Sprint, con pole incluida, y ayer ganó inapelablemente el primer gran premio del año, algo que no lograba desde Catar 2014. Pero este triunfo tiene más valor si se tiene en cuenta este último lustro en el que el leridano no ha tenido el papel protagonista al que estaba acostumbrado antes de la grave lesión sufrida en Jerez en 2020.

El octacampeón del mundo, en su primer Gran Premio vestido de rojo, cumplió sobradamente las expectativas. En Buriram, donde en 2019 confirmaba la consecución de su último título de MotoGP, Marc Márquez firmó una salida perfecta para escaparse, mientras que ‘Pecco’ Bagnaia le ganó la posición a Àlex Márquez, que se tuvo que salir de pista en las dos primeras curvas para regresar cuarto, pero antes de concluir la primera vuelta ya había logrado superar al japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP) y al italiano para recuperar el segundo puesto.

Marc continuó con un ritmo muy fuerte y en el quinto giro ya contaba con 1.2 segundos sobre su hermano y ya casi dos y medio sobre Bagnaia, si bien en algún momento iba a tener que comenzar a pensar en mantener las condiciones de los neumáticos para una carrera prevista a 26 vueltas que podría hacerse muy larga para el ocho veces campeón del mundo. Pero una vuelta más tarde, en el séptimo giro, el de Cervera pareció tener un problema en su moto en la curva tres que le hizo perder toda su ventaja y permitió a Àlex superarlo, aunque Marc se pegó literalmente a él. Bagnaia se percató de la situación para acercarse a menos de un segundo del dúo leridano.

Marc Márquez confirmó la teoría más plausible de tener que cumplir con las presiones de los neumáticos en el 60 por ciento de las vueltas, lo que al llevar el neumático delantero con la presión baja le forzó a esperar a su hermano para ir tras él y volver a subir la presión, con lo que demostró una superioridad clara respecto a sus rivales. Esa estrategia permitió que Bagnaia se acercara a ellos, a menos de siete décimas de segundo, al rodar Àlex a un ritmo sensiblemente más bajo que el de su hermano, que iba literalmente pegado a él en todo momento.

Àlex se mantuvo líder con su hermano pegado a él y sin que Bagnaia fuese capaz de ‘enjugar’ las diferencias. A menos de cinco vueltas del final el italiano consiguió acercarse a los dos hermanos, pero en la curva número doce, al final de la vigésimo tercera vuelta, Marc decidió pasar al ataque y en apenas unas curvas ya tenía una ventaja considerable camino de su primera victoria de la temporada. Fue tal la superioridad que en las tres últimas vueltas consiguió una ventaja de 1,7 segundos sobre su hermano y casi dos segundos y medio sobre Bagnaia para convertirse en el primer piloto del equipo oficial Ducati en ganar la carrera de su debut desde Casey Stoner en 2007. Marc vuelve a liderar el Mundial más de un lustro después, con ocho puntos de ventaja sobre su hermano y 14 sobre Bagnaia.

❘ buriram ❘ Marc Márquez estaba emocionadísimo al acabar la carrera, al borde de las lágrimas. Valoró lo que significa el triunfo para él, dando más importancia al doblete con su hermano Àlex. “Estoy súper contento de iniciar esta nueva etapa, voy a saborearla, no me voy a emocionar, estamos primero y segundo dos hermanos en MotoGP, es algo increíble, no sé si lo repetiremos otra vez acabar 1º y 2º, pero en el podio sí que vamos a estar otras veces”, declaró. “Seguro que mi madre que está en casa se ha emocionado mucho”, añadió visiblemente emocionado.

“Este es el ‘Top 1’ de mis grandes premios”, valoraba Marc, que añadía: “Para mí siempre la familia ha sido lo más importante, y con mi hermano. Se lo ha ganado él, no me emocionaría si él no estuviera en el podio. Mi familia no ha pedido nunca nada como recompensa, lo ha hecho todo por pasión, y sobre todo mi abuelo, que lo estará viendo desde el cielo”.

Por su parte, Àlex aseguró que “ha sido un fin de semana perfecto. El jueves estábamos entrenando los dos en moto, pues la carrera ha sido lo mismo: jugar al gato y al ratón, ir uno delante y otro detrás”, y reconoció que luchar por el título está casi imposible. “Estamos a medio pasito de Pecco y de Marc”, dijo.

Diogo Moreira roza el podio y victorias españolas en las dos categorías

El brasileño Diogo Moreira, afincado desde hace varios años en Alcarràs, estuvo muy cerca de subir al podio en la primera carrera de la temporada de Moto2, pero tuvo que conformarse con la cuarta posición de un gran premio dominado de principio a fin por el español Manuel ‘Manugas’ González, que ganó por delante de su compatriota Arón Canet (Kalex). En Moto3, dominio absoluto de los pilotos españoles, con triunfo incontestable de José Antonio Rueda (KTM), seguido del debutante Álvaro Carpe (KTM) y de Adrián Fernández (Honda).