El Estatal de Bellpuig más internacional

El Campeonato de España de motocross que recala estefin de semana por trigésima quinta vez en el Circuit de Catalunya de Bellpuig será el más internacional de la historia. De los 97 pilotos inscritos, 15 son extranjeros, de ocho nacionalidades. En MX1 habrá tres representantes de Francia, tres de Suecia y uno de Japón, en MX2 habrá un francés, un belga, un finlandés y un sudafricano, mientras que en MX125 contará con dos pilotos galos, un suizo y un israelí. “Es un hecho insólito, nunca habíamos tenido tanta participación extranjera”, destacó ayer Lluís Capdevila, presidente del Moto Club Segre durante la presentación de la prueba.

Entre el centenar de inscritos también habrá una nutrida representación leridana, con casi una docena de pilotos. Sergio Castro (Cervera) y Àngel Petit (Bellpuig) competirán en la categoría reina, Adrià Monné y Biel Piera (Bellpuig), Carlos Prat (Cervera) y Xavier Camps (Alpicat) lo harán en MX2, y Jordi Alba (Castelldans), Dídac German (Preixana), Nil Pallarés (Bellver de Cerdanya) e Izan Querol (Almacelles) estarán en 125. De todos ellos, el que tiene más opciones de subir al podio es Monné, que el año pasado en la prueba leridana fue segundo, la misma posición que ocupa actualmente en el certamen estatal, a 25 puntos del líder.

El campeonato arrancará el sábado a las 10.00 horas con la disputa de los entrenamientos cronometrados y las clasificatorias de las tres categorías, así como la primera carrera de MX125 (14.25), mientras que en la jornada dominical la actividad comenzará a las 10.25 con el resto de carreras.

Durante el acto de presentación, Capdevila hizo especial hincapié en que se cumplen 34 años de la disputa del primer Campeonato de España en Bellpuig, en 1990, cuando el trazado se había inaugurado dos años antes, en 1988, y que desde entonces logró acoger durante muchos años el Mundial, que dejó de celebrarse en 2010. Sobre la posibilidad de recuperar la prueba mundialista, que a punto estuvo de ser una realidad el año pasado (la Generalitat dio marcha atrás a última hora), el alcalde de Bellpuig, Jordi Estiarte, dijo que “la voluntad de todas las partes implicadas es la misma” y aseguró que “será una realidad cuando estemos preparados y los presupuestos de la Generalitat estén aprobados, ya que ahora están prorrogados y en los del año pasado no había partida para el Mundial de Bellpuig”. El representante de Deportes de la Generalitat, Xavier Serratosa, matizó que “no tener los presupuestos no quiere decir que no se pueda hacer, aunque complica un poco más las cosas”.