¡¡¡Finalistas!!!

❘ calafell ❘ El Pons Lleida agrandó un poco más su historia clasificándose ayer por primera vez para la gran final de la Copa del Rey, después de derrotar en un partido frenético al Noia Freixenet (2-1). Dos tantos del argentino Darío Giménez, el segundo de ellos tras desviar con un sutil toque con la cadera una colgada de Jordi Badia, sentenciaron a los barceloneses, verdugos del Barça en cuartos de final. Los leridanos, pese a la importante baja de Nico Ojeda, que ayer se vistió de corto aunque estará varias semanas sin jugar por una lesión de rodilla, supieron contrarrestar el poder ofensivo del Noia y salir airosos de un duelo que pudieron haber sentenciado mucho antes si Fran ‘Tombita’ Torres no hubiera errado una directa por la décima falta rival. El Llista, que cuenta con tres títulos europeos en su historial (2018, 2019 y 2021), puede estrenar su palmarés estatal si derrota hoy (12.15) al Reus, su último verdugo copero y que en la segunda semifinal goleó (5-1) al Liceo.

El partido arrancó trepidante, con los dos equipos volcados al ataque. Bargalló puso en apuros a Zapater nada más sacar de centro en una jugada de estrategia y Fran Torres devolvió el golpe dos minutos después ante un Blai Roca muy seguro. A los 4’ apareció la genialidad de Darío Giménez, el héroe del partido. Contra rapidísima y el argentino, en lugar de disparar, cede de espaldas para que Miguélez, viniendo desde atrás, remata al poste, con la mala fortuna que la bola, tras el rechace, queda bajo el cuerpo del portero. El Noia replicó de la mano de un Morales muy activo, que tuvo tres ocasiones, una de ellas repelida por el palo.

Ambos equipos bajaron un ápice su intensidad y el juego se serenó, así como las ocasiones, que fueron menos claras hasta que una acción de estrategia permitió al Pons Lleida tomar ventaja. Darío ejecutó una falta desde la frontal y la bola, después de rebotar en el patín de un jugador, se envenenó y sorprendió a un Blai Roca que estaba muy tapado (1-0, m.21). Pero poco le duró la alegría a los leridanos, ya que a 38 segundos para llegarse al descanso, una genialidad de Jordi Bargalló, que esta semana anunciaba su retirada a los 45 años, restableció las tablas con un golazo.

La segunda mitad arrancó otra vez con un ritmo muy alto. Nuno Paiva avisó al poco de reanudarse el partido y Costa tuvo el 1-2 en sus manos, pero remató demasiado alto. Las ocasiones se sucedían, quizás no con tanta claridad como en la primera parte, pero la novena falta del Noia condicionó mucho el juego de los barceloneses en defensa. Y es que dos minutos después, en el 42, una colgada de Jordi Badia al área la tocó sutilmente Darío Giménez con la espalda y la bola entró en la portería del Noia, una acción que protestaron mucho sus jugadores al entender, erróneamente, como se pudo comprobar en las imágenes de televisión, que el argentino podía haberla tocado con el brazo.

El tanto dejó un tanto tocados a los Sant Sadurní y el Pons Lleida pudo haber sentenciado en un par de acciones. La primera, en una contra conducida por Darío, que asistió a Jordi Badia y este no acertó a empalar solo ante Blai Roca; y la segunda, una directa por la décima falta de los barceloneses que Fran Torres se encargó de ejecutar y el meta del Noia salvó a su equipo del tercer tanto. Faltaban aún siete minutos para el final, todo un mundo. Edu Amat paró el partido y aleccionó a los suyos para un final que iba a ser no apto para cardíacos.

Como era de esperar, el Noia se volcó ante la meta de Martí Zapater, pero los listados, muy concentrados, sobrevivieron al asedio. Faltando 35 segundos para el final del partido, el técnico rival retiró al portero para atacar con cinco jugadores y Bargalló, casi en el último suspiro, tuvo el empate, pero su disparo se fue rozando el poste, certificando así la clasificación del Llista para su primera final de Copa, en la que se las verá con el Reus, el último que le batió en este torneo en 2022, en las semifinales disputadas precisamente el Lleida.

Amat: “Queremos hacerlo redondo y llevarnos la Copa hacia Lleida”

Edu Amat estaba ayer exultante y reconoció que “es algo histórico para el club. No tengo muchas palabras para valorar lo que hemos logrado, con el tiempo lo haremos. No sé lo que pasará mañana, pero pase lo que pase, en junio lo veremos con otros ojos, y si logramos la Copa ya seremos conscientes”, comentó el técnico listado, que quiere más. “Es muy bonito hacer historia, pero queremos hacerlo redondo y llevarnos la Copa hacia Lleida. Esperamos acabar de escribir la historia porque veo al equipo muy ilusionado y con una mentalidad muy ambiciosa. Creo que podemos acabar de poner la guinda”, dijo en relación a la final de hoy ante el Reus.

Sobre el partido comentó que el equipo “ha hecho un partidazo, todos los jugadores han dado un paso adelante con la baja de Nico”, y reconoció que “tengo la sensación de que hoy era nuestro día. En los últimos minutos, lo que en otros partidos nos salía cruz, hoy ha salido cara. Ha habido tres o cuatro acciones que podían haber entrado perfectamente, pero no han entrado”.

El infantil del Llista se despide de la Minicopa ante el Barça (1-7)

El infantil del Pons Lleida, con Bruna Odina en sus filas, se vio apeado de la Minicopa al perder ayer ante el Barça, el gran favorito, por un claro 1-7. Los leridanos, que en su debut el viernes ganaron al Alcoi por un ajustado 4-3, aguantaron con el partido igualado durante los primeros minutos, pero el tanto de Gutiérrez a los 8’ rompió la igualada, confirmando el dominio azulgrana, que sentenciaría con cuatro tantos más antes del descanso. En la final se medirá al Igualada, que venció 4-5 al Calafell.