Mari Boya: “Soy piloto gracias a mi madre”

Siempre hay que hacer caso a lo que dice una madre. A José María Navalón Boya, más conocido como Mari Boya, llevar este dicho a la práctica ha motivado que sea una de las máximas promesas en el mundo del automovilismo. El piloto nacido en Les, de 20 años, que actualmente compite en la Fórmula 3, la categoría de bronce de la Federación Internacional de Automovilismo, tiene claro quién es su referente, “La persona más importante de mi vida es mi madre, la más fanática de este deporte, soy piloto gracias a mi madre” explicó en una entrevista a SEGRE.

La nueva temporada de la F3 tiene su primera cita este fin de semana en el circuito Albert Park en Australia, y el piloto aranés con el dorsal diez arranca mañana en la sesión de entrenamientos. Este año se presenta lleno de novedades y cambios sustanciales en los monoplazas, que los pilotos solo tuvieron la oportunidad de probar en los tests de pretemporada de Barcelona a mediados de febrero, donde Mari realizó tres jornadas muy positivas, “La verdad es que después de los tests, la expectativa se puede concretar más, estrenamos un coche nuevo, del cual no teníamos ningún dato, puedo adelantar que este invierno he trabajado un montón física y sobre todo mentalmente. Sabemos dónde trabajar para evitar los errores de la temporada pasada y centrarnos en lo positivo. Estamos en las mejores manos dentro de Campos Racing y va a ser una temporada para recordar”, manifestó sobre sus expectativas para este año.

L'F3 de Mari Boya.

Sobre su futuro, el joven leridano expuso que “Por suerte o por desgracia en este deporte se te recuerda por lo último que has hecho, tengo la suerte que estoy en los campeonatos más punteros previos a la Fórmula 1, que son la F3 y luego la F2, sé que depende de mí, si lo hago bien, rápidamente habrá oportunidades para saltar al siguiente paso, la F2 y luego otras oportunidades para seguir subiendo. Estoy contento porque todo está en mis manos tenemos el potencial como equipo y me veo preparado para lograr todo lo que me proponga. Mi objetivo es llegar a la Fórmula 1. Ver que soy joven y existen muchas posibilidades me motiva un montón, está claro que esta temporada lo voy a dar todo”.

Boya tiene clara la importancia de sus orígenes y está agradecido a la influencia familiar en la que también destaca su tío que le acompaña desde hace muchos años a todas sus carreras, “Cada vez que digo que soy de la Val d’Aran, la provincia de Lleida es especial. La gente se sorprende del deporte que practico, no es típico de la zona ni esta es idónea para ello, todo ocurrió gracias a la pasión de mi madre por el deporte” afirmó sobre ser el máximo representante de Lleida en el mundo del automovilismo, y para las nuevas generaciones que sueñan con llegar a la élite del motor señaló que “el principal consejo sería disfrutar, la mejor manera de mejorar es cuando disfrutas con lo que estás haciendo”.

De los karts a la élite

En la trayectoria de Mari Boya, destacan sus tres títulos del Campeonato de España de Karting y victorias en la llegada a las fórmulas del automovilismo, “Tengo la suerte de tener recuerdos muy buenos dentro de mi carrera deportiva. De mis inicios en los karts, cuando era solo un niño disfrutando, destacaría mis primeros campeonatos de España de karting, y ya con los monoplazas, victorias en carreras, especialmente la del año pasado en Barcelona delante de mis familiares, fue una carrera inolvidable” subrayó el piloto.