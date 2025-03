Betriu: “Sigo corriendo para pasarlo bien, no para sufrir”

El leridano Jaume Betriu arranca este fin de semana en la localidad lucense de Pantón una nueva edición del Campeonato de España de enduro, un certamen que hará en su totalidad pero con objetivos muy diferentes a los de años anteriores. Debido a las lesiones, que le han martirizado estos dos últimos años, el piloto de Coll de Nargó ha dado un paso al lado y no correrá esta temporada todo el Mundial de la especialidad, únicamente las dos primeras citas, en Portugal y Oliana, su casa, donde pondrá fin a su carrera internacional. “La edad no perdona y ya he vivido mi etapa. No quiero correr para no vivir o para lesionarme, hay que pasar pantalla”, dijo el leridano, que reconoce que “no tengo el ritmo para estar delante”.

Por todo ello, su gran objetivo para este 2025 es divertirse. “Sigo disfrutando mucho del enduro. Este año me gustaría mantenerme competitivo en el Nacional, y lucharé por estar delante, pero sobre todo sigo corriendo para pasármelo bien en cada carrera, no para sufrir”, aseguró.

A lo largo de su trayectoria, Betriu, de 37 años, atesora un palmarés envidiable, con once títulos nacionales de Enduro, tres absolutos scratch (2015, 2016 y 2017), dos en E2 (2015 y 2018) y seis en E3 (2016, 2017, 2020, 2021, 2022 y 2023), además de dos subcampeonatos mundiales de EnduroGP en E3. Sin olvidar sus dos participaciones en el Dakar en motos y otras dos como copiloto del también leridano Eduard Pons, con el que conquistó la pasada campaña el Mundial de rallies de la categoría Challeger. Este año seguirá compitiendo en E3, pero cambia la KTM 300 EXC de dos tiempos por la GasGas EC 500F.