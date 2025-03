El tren del play off pasa por vencer al Europa

El Lleida CF recibe hoy (17.00/Lleida En Joc y Esports3) la visita del Europa, uno de los últimos aspirantes al ascenso que debe pasar aún por el Camp d’Esports (ahora mismo es segundo) en un partido que supondrá el estreno de Iñigo Idiakez en el banquillo del Camp d’Esports y que los azules afrontan con la necesidad de anotarse un triunfo para mantenerse en el tren del play off.

Después de los resultados de ayer (ver desglose), el conjunto azul se encuentra séptimo, a cuatro puntos de la promoción de ascenso, que marca el Valencia Mestalla. Después de no haber conseguido aún la victoria en casa en todo el 2025 y solo haber sumado dos en las últimas quince jornadas, el Lleida necesita empezar a sumar de tres en tres para no desengancharse de la lucha por la promoción, a la que aspiran hasta 10 equipos.

No obstante, el conjunto de Iñigo Idiakez, que se estrenó como técnico con un empate en el campo del colista Mallorca B el pasado domingo (1-1), tendrá uno de los huesos más duros de roer de la Liga. El Europa es el segundo equipo más en forma de la segunda vuelta, solo por detrás del Torrent, con 20 puntos sumados de 27 posibles, aunque perdió el liderato en favor del Sant Andreu en su último partido como visitante, en el que encajó su única derrota del 2025 a manos del Andratx (2-1).

En cambio, el Lleida sí que mantiene aún la imbatibilidad en la segunda vuelta, aunque ocho de los nueve partidos jugados han terminado en empate. El técnico de los leridanos, Iñigo Idiakez, reconoció que “tenemos una buena plantilla, pero por circunstancias, no estamos logrando transformar los empates en victorias”, además de reconocer que “para este partido no hay excusas”. “Cuando vas al campo del último, te crees que en el minuto 15 irás ganando 0-5, pero esto ya no es así. Ahora, viene un equip que juega muy bien y está al alza, así que espero un partido muy diferente”, reconoció el vasco, que contará con la única baja por lesión de José Solbes y recupera a Adri Lledó, tras cumplir su sanción.

El enfrentamiento de la primera vuelta acabó con triunfo leridano por 0-3, por lo que los azules tienen encarrilado el ‘average’, aunque están a ocho puntos de los barceloneses.

Triunfo del Espanyol B y empate de aspirantes en Torrent

El Espanyol B superó ayer al Badalona Futur (3-1) y ascendió de la sexta a la tercera posición provisional, aprovechando el empate ente Torrent y Valencia Mestalla (0-0), que deja a ambos equipo empatados a 43 puntos, con el filial quinto y en play off y el Torrent sexto.