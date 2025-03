Victoria con solvencia

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La victoria es la mejor medicina para superar una depresión deportiva. El Pons Lleida, que venía de perder el último partido en la Liga que jugó en Alpicat el 22 de febrero (4-2) y, el pasado domingo en la final de la Copa ante el Reus (4-5), en un duelo en el que no mereció salir derrotado, logró un triunfo solvente ante el cuarto clasificado, el Calafell (5-2), en un partido en el que no sufrió, que encarriló en la primera parte con tres goles que le dieron tranquilidad y en el que acabó sumando tres puntos de gran importancia que le permiten ascender en la clasificación, en la que ahora es quinto. La victoria ante el Calafell, en el que fue baja el leridano Sergi Folguera a causa de una sanción, es la mejor manera de abrir una semana en la que debe afrontar tres partidos –Calafell, ayer; en la pista del Noia el miércoles y, de nuevo en casa, el próximo domingo ante el Caldes–. Todo esto antes de afrontar la Final Four de la WSE Europe Cup, el 29 y 30 de este mes en Igualada.

El Lleida, con la baja por lesión de Nico Ojeda, con Darío Giménez afectado con un golpe en un dedo y con el “Chino” Miguélez con un protector facial a causa de una fisura en el tabique nasal que sufrió en la final de la Copa el domingo anterior, empezó a medio, gas, como si todavía tuviera la cabeza en el torneo que se celebró en el Calafell y en el que hizo historia al clasificarse por primera vez para una final de Copa. Pero poco a poco fue a más y empezó a poner asedio a la portería del Calafell.

Si la tranquilidad pasaba por adelantarse en el marcador, lo logró muy pronto. Un gran remate de Nuno Paiva, a pase de ‘Tombita’ Torres, supuso el 1-0 en el minuto 6. ‘Tombita’ tuvo el segundo un minuto más tarde, antes de que Jero García estrellara la bola en el larguero de la portería defendida por Javi Sánchez, para recordar que el Calefell es el cuarto clasificado y que había venido a poner las cosas difíciles a los leridanos.

Nuno Paiva en el 11 y Darío Giménez en el 13, volvieron a bucar el gol sin acierto, antes de que el leridano Aleix Marimon lanzara de nuevo la bola al poste. Sí que acertó Sebas Moncusí en el minuto 15 para marcar el 2-0 aprovechando un excelente pase de Jordi Badia, mientras que a dos minutos del descanso y después de que Darío Giménez rozara el gol, Fran ‘Tombita’ Torres firmó el 3-0 (23’) con el que finalizó la primera parte.

El Pons Lleida pudo matar el partido nada más iniciarse la segunda mitad. Primero, tras una tarjeta azul a Jero Garcia (26’) que no pudo transformar en gol Nuno Paiva. Sí que marcó Antonio Miguélez, jugando en superioridad, para poner el 4-0 (28’).

Pero el Calafell no había dicho su última palabra. Aunque primero desaprovechó un penalto cometido por Miguélez sobre Escala, que erró Sergio Miras, en el 36, el propio Jero García anotó el 4-1 con un duro lanzamiento desde la frontal del área, justo después de que Nuno Paiva tuviera el quinto en una doble ocasión, primero con un remate al poste (32’) y poco después con un disparo desviado (35’).

El Llista no estaba dispuesto a que el Calafell entrada en el partido y se lanzó a por un nuevo gol que lo cerrara. Pudo marcar ‘Tombita’ en una contra (38’) y, en otro balón recuperado con salida rápida, quien la tuvo fue Darío Giménez (40’). Sebas Moncusí también dispuso de una buena oportunidad en el minuto 42.

Los cinco últimos minutos fueron más intensos de lo que se podía intuir por el claro 4-1 que señalaba el marcador. Pero Ishak Bouda dio esperanzas al Calafell por el 4-2 en el minuto 45. De todas formas, el Pons Lleida no permitió que el Calafell se creciera más y, a falta de tres minutos, aprovechó una doble tarjeta azul a los jugadores tarraconenses, primero a Jero García por una entrada y, acto seguido, a Jepi Selva por protestar, para sentenciar el partido. El lanzamiento lo aprovechó Darío Giménez para marcar el 5-2 y, ante un Calafell que jugó en inferioridad los dos últimos minutos, cerró una victoria tan importante como necesaria, antes de afrontar, este miercoles, la visita a la pista del Noia, en la revancha de la reciente semifinal de la Copa del Rey.

❘ lleida ❘ Edu Amat destacó la importancia de los tres puntos, que mantienen al equipo en la zona alta. “Ha sido un partido extraño, con un ritmo atípico para lo que es la OK Liga, sin que pasaran demasiadas cosas... la primera falta ha sido a los diez minutos... ha costado conectar, hemos tenido la suerte de que las acciones más claras nos han entrado y nos hemos puesto 3-0 en la primera parte y hemos sabido gestionar este resultado. Con 4-1 hemos tenido ocasiones para matar el partido, pero se ha podido complicar y por suerte no ha sido así y el equipo ha sabido gestionar los últimos minutos, aunque ha sobrado precipitación. Pero lo hemos sacado adelante y sos tres puntos muy importantes para seguir arriba”.

Reconoció que pese a ganar, la derrota en la final de la Copa sigue presente. “El mal sabor no nos lo quitaremos, costará de digerir, pero teníamos muy claro que ahora nos vienen tres partidos muy importantes en la Liga y teníamos que estar muy concentrados. La Final Four está lejos aún. El equipo ha demostrado que hemos hecho un buen trabajo psicológico durante la semana”. Destacó también que “no tenía ninguna duda de que el equipo reaccionaría. Somos competitivos, queremos ganar. Tenemos hambre en la Liga y queremos seguir enganchados a la parte alta”.