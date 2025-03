Casadó, baja por lo que resta de temporada por una lesión de rodilla

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Barcelona perderá a Marc Casadó con casi toda segurirar por lo que resta de temporada, después de que el centrocampista sufriera el domingo ante el Atlético de Madrid una lesión en el ligamento de su rodilla derecha.

El club explicó en un comunicado que Casadó “queda pendiente de más pruebas” para determinar el alcance de su lesión y saber si su rotura de ligamentos es parcial o total, lo que alargaría más su recuperación.

Casadó, que el domingo fue titular debido a la baja de Frenkie de Jong por indisposición, se lesionó en una acción fortuita con Antoine Griezmann durante la primera mitad. Sin embargo, acabó la primera mitad sin aparentes dificultades y siguió jugando después del descanso pese al dolor hasta que fue sustituido en el minuto 62 por Eric Garcia

En cualquier caso, parece asegurado que estará al menos dos meses de baja, por lo que no podrá jugar hasta el final de la temporada y, por consecuencia, no pudo acudir a la concentración de la selección española de ayer en Las Rozas. Casadó no es el único azulgrana que no pudo unirse ayer al combinado de Luis de la Fuente, porque Iñigo Martinez también tuvo que ser descartado por otra lesión de rodilla, en su caso de menor gravedad.

El central, que terminó el partido ante el Atlético, fue sometido ayer a pruebas en Barcelona, que confirman que tiene una parameniscitis interna de la rodilla derecha, es decir, una inflamación en la zona del menisco, por la que debería estar entre 2 y 3 semanas de baja. En el mejor de los casos, el central vasco, una de las piezas fundamentales en los esquemas de Flick y que fue renovado como azulgrana hasta 2026 la semana pasada, podría perderse únicamente los duelos ligueros contra Osasuna (si finalmente se juega el jueves de la próxima semana) y el Girona.