El Pons Lleida pedirá más entradas para la Final Four

La junta directiva del Lleida Llista no quiere que en la Final Four de la WSE Europe Cup, que se disputará en Igualada los próximos días 29 y 30, se repita lo sucedido el pasado día 9 en Calafell, cuando aficionados leridanos se quedaron sin entrada para la final de la Copa y no pudieron ver el partido que el Pons Lleida disputó ante el Reus. El club agotó ayer las 150 entradas que la organización del torneo continental había puesto a su disposición y que empezó a vender el domingo, coincidiendo con el partido de Liga ante el Calafell. “Habíamos previsto tres días de venta, el domingo ya se vendieron más de cien y este lunes se han agotado, por lo que vamos a pedir que nos concedan más localidades”, explicaba Oriol Plens, directivo del club responsable de este área.

Las entradas cuestan 15 euros para la semifinal del sábado ante el Igualada (16.15), mientras que las de la final, que se jugará el domingo a las 12.15, costarán 20. Plens añade que “desde el club hemos hecho una llamada a los seguidores para que acompañen al equipo en esta Final Four y hemos pedido también el aplazamiento de todos los partidos que ese fin de semana deben jugar nuestros equipos de base para que los jugadores y sus familias puedan ir a Igualada”, añadió.

Plens no cree que se repitan los problemas de entradas para la final, como ocurrió en la Copa. “La salida a Calafell fue probablemente la más multitudinaria en la historia del club. Al partido de cuartos de final vinieron unos 200 aficionados y al de semifinales, 250. No hubo tanta gente en la final porque las entradas las coparon seguidores del Reus”, explica. “Dado que en la Final Four el sábado jugamos con el anfitrión, el Igualada, si pasamos a la final el rival será un equipo portugués, que no tendrá tantos aficionados como tuvo el Reus en Calafell”.

Por su parte, el presidente del club, Enric Duch, destacó la que espera sea una nueva salida masiva de aficionados. “Las hemos puesto a la venta con tanta antelación para evitar el problema que hubo en la final de Copa y espero que nos concedan más entradas para que el equipo se sienta lo más acompañado posible en Igualada”. El equipo, tras ganar el domingo al Calafell, visitará mañana la pista del Noia.