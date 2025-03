Un leridano, tras los pasos de Fernando Alonso

Iván Mateu Hernández (Lleida, 20-6-2010) comienza a hacerse un nombre en el mundo de los karts. A sus 14 años y tras solo dos compitiendo, está dejando muestras de su talento y proyección hasta el punto de que acaba de debutar en la categoría sénior y se ha clasificado en segunda posición en la primera prueba de las cinco que componen el Campeonato de Catalunya de karting disputada el pasado fin de semana en el circuito de Osona (Vic). Sorprende más este gran resultado teniendo en cuenta que se acaba de incorporar al equipo Just Drive Racing y que apenas dispuso de una semana para adaptarse al kart y preparar la carrera. Además, corrió con lluvia, algo que no había experimentado todavía. “Salía noveno en la parrilla de salida y logré remontar hasta el segundo puesto en la primera vuelta. Durante la carrera fui recortando distancias con el primero hasta acabar pegado a su kart”, explica Iván, que era el piloto más joven ya que el resto de rivales tenía 15 o más años.

El jove pilot lleidatà, durant la cursa.

Algo debieron verle Belén García y Xavier Lloveras, pilotos de Resistencia que poseen el equipo Just Drive Racing y que están al frente de la Escola Catalana de karting. “Cuando voy a un circuito nuevo en una hora o menos ya me he aprendido el recorrido y hago los tiempos de los mejores. Creo que esta es mi gran virtud, que leo bien los circuitos”, afirma Iván, cuya afición por el mundo del motor empezó cuando solo tenía tres años, cuando fue por primera vez a un karting. “Desde ese día tuve claro que lo que yo quería ser de mayor era piloto de carreras”, asegura.

Durante los siguientes años frecuentó las pistas con karts de alquiler y haciendo resultados increíbles frente a pilotos de mayor edad y más experimentados. “A los 12 años me compraron mi primer kart de competición e hice mis primeros kilómetros dentro del mundo competitivo”. Enseguida se vio el potencial que tenía. Y el primer gran salto lo experimentó el año pasado cuando se incorporó al CRG Team Racing, un equipo italiano de gran prestigio en el que se forjaron pilotos de F1 como Verstappen, Hamilton, Hülkenberg o Rosberg.

“El equipo acordó el año pasado prepararme intensamente para la categoría sénior del Campeonato de España de este año”, explica Ivan, que ha estado bajo la tutela y supervisión deportiva de Pedro Segovia consiguiendo una gran evolución en el circuito de Zuera donde guarda su kart. Sus buenos resultados hicieron que le invitaran a realizar todos los tests del Mundial y ahora, en el 2025, le llega un año muy importante. Pero no podrá afrontar el Estatal, puesto que supone un coste muy elevado y el equipo le pone solo la estructura. Busca patrocinadores y parece que apostar por Iván es una apuesta segura.