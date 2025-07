Triunfo vital para la salvación

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

❘ alpicat ❘ El Lleida.net Alpicat consiguió ayer una victoria valiosísima para mantenerse en la OK Liga, tras batir a un Sant Just (3-2) que ahora está solo tres puntos por delante del equipo leridano, con tres jornadas por disputar, dos de ellas en el Antoni Roure. El equipo leridano se mantiene duodécimo, en play out y con 21 puntos, con cinco de margen sobre el descenso directo, que marca el Vilafranca con un partido menos, y a tres de la salvación directa, ahora establecida en los 24 puntos que suman Caldes, Voltregà y Sant Just, todos con los mismos partidos que el Alpicat.

Los de ‘Sito’ Expósito, que venían de encadenar tres derrotas, rompieron el duelo en el segundo tiempo gracias a tres goles de los hermanos Serret –el primero de Miquel y los dos siguientes de Joan Ramon–, que impusieron una distancia inalcanzable para el rival, que maquilló con el 3-2 a falta de cinco segundos.

La primera mitad tuvos dos principales focos de interés: el primer minuto y los dos últimos. Fueron los únicos instantes en los que el encuentro se abrió. Nada más arrancar, Gerard Miquel puso a prueba a Xavi Bosch, que paró la bola y lanzó un ataque que Miquel Serret no culminó. Tras el arranque fulgurante, ambos equipos empezaron a atacar sin tomar riesgos, lo que provocó que las ocasiones llegaran a cuentagotas.

De hecho, la primera ocasión reseñable desde entonces fue un penalti que Xavi Crespo ejecutó en el 20, pero se topó con Xavi Bosch. El susto avivó al conjunto leridano, que en los últimos dos minutos generó dos llegadas peligrosas pero mal definidas.

Los últimos minutos de la primera mitad impulsaron al Alpicat en el arranque de la segunda, cuando se vio a un equipo más combinativo y que rompió el partido en un minuto, con dos goles de los hermanos Serret. Primero Miquel forzó un penalti y lo convirtió (1-0), segundos antes de que Joan Ramon definiera un fenomenal pase de Iago Vázquez (2-0). El conjunto leridano aprovechó la ventaja para incomodar al Sant Just con su sólida defensa, con la que protegió una renta que en el minuto 35 pasó a ser de 3-0, tras una brillante acción individual de Joan Ramon Serret en conducción. El conjunto leridano aguantó un cuarto de hora con nueve faltas y consiguió que la reacción del Sant Just llegara demasiado tarde, con el 3-1 a falta de cuatro minutos y un anecdótico penalti que significó el 3-2 a cinco segundos del final.

Expósito: “Había mucha tensión y se ha notado en el partido”

El técnico del Lleida.net Alpicat, Jordi ‘Sito’ Expósito, reconoció que “ha sido un partido extraño, con muchos fallos, pero era lo que esperábamos, porque era una final, había mucha tensión y es algo que se ha notado, sobre todo en el primer tiempo”. El entrenador del Alpicat, consideró, en este sentido, que “antes del descanso estábamos bien en defensa, pero en ataque nos faltaba armonía”. No obstante, celebró que “en el descanso lo hemos hablado y el inicio del segundo tiempo ha sido brutal”.

Sobre las opciones de salvación del equipo, Expósito dijo que “en la primera vuelta perdimos contra todos los rivales directos fuera y ahora tenemos que recuperar lo máximo. Solo pensamos en ganar aquí al Vic la semana que viene, para asegurar la salvación directa y obligar a que los rivales tengan que puntuar si nosotros mantenemos el ritmo en casa”.