Un mundialista de ESO

El leridano Aleix Ginés, que el próximo día 30 cumplirá 15 años, hizo realidad su sueño de debutar en el Mundial de Superbikes. Fue este pasado fin de semana en el Autódromo Internacional do Algarve, en Portimao, donde este joven piloto de Mollerussa disputó su primera carrera mundialista gracias a un wild card de Yamaha Europa como premio por ganar en 2023 el Campeonato de Catalunya de 125.

Tomó parte en la Yamaha R3 Blue Cru World Cup, donde se las tuvo contra pilotos dos y tres años mayores. Sufrió mucho en el cuerpo a cuerpo y la falta de experiencia en pruebas de este calado y de rodaje con la moto, que pone la organización prácticamente de serie, fueron un hándicap que fue salvando día a día. Llegó a rodar durante mucho minutos a 2 segundos de la cabeza de carrera y firmó el decimoquinto puesto el sábado, que le otorgó el primer punto en el Mundial, y el decimosexto el domingo. “Ha sido una experiencia brutal. Al principio tenía muchos nervios, pero poco a poco se me fueron pasando y el domingo ya estaba más tranquilo”, reconocía ayer Ginés, que pese a sufrir en muchos momentos, aseguró que “ha valido la pena y todo lo vivido me servirá para el futuro”, señaló.

Su padre y mánager, Oriol Ginés, valoró muy positivamente la experiencia. “Ya nos esperábamos ir detrás, lo raro hubiese sido lo contrario, que siendo el más joven y sin ninguna experiencia en el Mundial fuera delante. Cogió bien el grupo e intentó aguantar, pero todos los pilotos van al límite y perder dos o tres décimas por vuelta es mucho tiempo en estas carreras”, reconoció.

La próxima cita del leridano será este fin de semana en el circuito de Jerez, donde arrancará el Campeonato de España de Superbikes.

Compagina los estudios de segundo de ESO con las carreras y los viajes

Aleix Ginés se encuentra en un momento clave de su carrera deportiva que podría marcar el futuro más inmediato, que pasa por dar el salto dentro de un par o tres de años al Mundial. Ese es su sueño, pero a punto de cumplir los 15 los estudios siguen siendo una de sus prioridades. Lleva casi una semana fuera y hasta mediados de la que viene no regresará a casa, ya que tras la cita mundialista se ha quedado en Portimao hasta mañana para viajar directamente a Jerez para tomar parte en el arranque del Campeonato de España y evitarse así 2.000 kilómetros extras en viajes. Estos días ha aparcado las motos para centrarse en los estudios de 2º de ESO que cursa en el Institut Salt del Duran de Mollerussa.

Recibió una multa de 250 € y se salvó de otra de 700 que querían endosarle

Al margen del nivel de los rivales, Aleix Ginés sufrió mucho con el reglamento. Era la primera vez que corría una prueba mundialista y la falta de experiencia le jugó alguna mala pasada. En la calificación del viernes fue sancionado con 250 euros porque, al incorporarse a la pista, transitó por la long lap (carril lento que va por el exterior de la curva) para no interferir la vuelta rápida de un grupo de pilotos que iban detrás suyo, algo que está penalizado en los últimos cinco minutos de la calificación. También recibió otra multa, esta de 700 euros, por pisar la línea roja de la recta, que no tuvo que pagarla porque el vídeo confirmó que el infractor no era el leridano.