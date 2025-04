Empate insuficiente

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Vila-sana acabó ayer con la racha de 14 victorias consecutivas del líder Fraga, pero no logró recortar diferencias en la tabla (1-1), pues las de la Franja mantienen, con un encuentro más, 6 puntos sobre las leridanas, que ven ahora complicarse sus opciones al título. El beneficiado fue el Gijón, que ganó A Coruña a 30 segundos del final (1-2) y las asturianas están en disposición de asaltar el liderato. Victòria Porta puso al Vila-sana por delante al borde del descanso, pero la veterana Adri Gutiérrez empató después de fallar una pena máxima.

El Fraga dominó durante parte de la primera mitad y dispuso de las primeras ocasiones. Soto se topó con el hierro de la portería defendida por Salvat, pero el equipo visitante fue quien tuvo la mejor oportunidad para situarse por delante. En el minuto 12, Soto vio la azul en una falta y Victòria Porta tuvo la ocasión de batir a Ferrer en la falta directa. Pero la portera local adivinó las intenciones de la leridana. Gime Gómez también puso a prueba a Ferrer, antes de que Victòria Porta lanzara al palo un rechace de su propio disparo. Adri Gutiérrez también dispuso de una ocasión antes de un posible penalti sobre Juli Fernández. El Fraga tuvo una doble oportunidad que desbarató una gran Salvat y al entrar en el último minuto de la primera mitad llegó la jugada clave. Victòria Porta recuperó una bola en el centro de la pista, encaró a la portera local y estableció el 0-1 a solo 45 segundos del descanso.

Después de una doble ocasión de Horche en el primer minuto de la reanudación, el árbitro advirtió a Juli Fernández por tirarse en el área, mientras Soto tuvo la ocasión del empate frente a Salvat. En el minuto 31, Gime Gómez no tuvo más remedio que derribar a una jugadora local que se marchaba sola contra la portera del Vila-sana y la leridana vio la azul. El lanzamiento de Soto en la falta directa se fue al palo. La ansiedad podía con el Fraga, mientras que el Vila-sana tenía en control de la situación en la segunda mitad. El técnico local, Jordi Capdevila, pidió calma a sus jugadoras, que tuvieron más ocasiones. Sin embargo, Salvat se mostró segura. En el minuto 40, el árbitro señaló un penalti de Maria Porta y Adri Gutiérrez fue la encargada de lanzarlo. Primero se topó con Salvat, que no pudo hacer nada con el rechace (1-1). La jugadora del Fraga estuvo cerca de darle la vuelta al marcador, pero a poco más de dos minutos del final el árbitro sorprendió al público con un penalti a favor del Vila-sana después de una jugada confusa en el área. Victòria Porta fue la encargada de lanzar, pero Ferrer desvió la bola con el pie izquierdo y evitó el 1-2. El Fraga empujó durante los últimos segundos, mientras que el Vila-sana no pudo encontrar tampoco el hueco para adelantarse de nuevo. El árbitro no quiso saber nada de una última caída en el área del Fraga y no se movió el empate, que deja a las leridanas muy lejos del liderato cuando solo restan 6 encuentros para terminar la competición.

❘ fraga ❘ El técnico del Vila-sana, Lluís Rodero, señaló después del empate en la pista del Fraga, el primero del conjunto leridano esta temporada, que “creo que lo hemos hecho todo para sumar los tres puntos. Hemos gestionado muy bien el juego y estuvimos muy bien en defensa. En la segunda mitad incluso se ha mejorado nuestro rendimiento. Hemos tenido la dificultad de que Luchi Agudo se ha ido con molestias en los primeros minutos del partido”. Además, el entrenador leridano manifestó que “estoy satisfecho del paso adelante del resto de las jugadoras del equipo. Sin embargo, estamos algo tocados porque nosotros necesitábamos la victoria. Creo que hemos hecho más que el rival y hemos merecido también mucho más”. Rodero fue también crítico con la jugada que significó el gol del empate del Fraga. “Creemos que no es penalti. La intensidad y la dureza del juego que había en esos momentos en las vallas por parte de las locales era muy superior a un agarrón en el área. A nosotros nos lo han hecho durante todo el partido. Pero hemos tenido nuestra ocasión y no la hemos podido transformar. Insisto, estamos tocados porque queríamos sumar la victoria, pero tenemos que felicitar a las jugadoras porque han estado a un nivel muy alto durante todo el partido”, añadió el técnico del Vila-sana. El conjunto del Pla retomará la competición el sábado 26, recibiendo al Voltregà, que ayer empató frente al Palau (3-3).