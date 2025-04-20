A un paso del play off

Publicado por D. TEJEDOR Creado: Actualizado:

❘ Barcelona ❘ El Atlètic Lleida consiguió ayer un triunfo meritorio a la par que valioso (1-2) en el campo del Europa B, en un partido con muchas idas y venidas, grandes actuaciones de los porteros y que los leridanos resolvieron con un gol de Soule en el minuto 89, tras aguantar casi media hora en inferioridad por la expulsión de Joanet. Con el triunfo, el equipo de Gabri García queda seis puntos por encima del primer equipo fuera de play off, la Grama –a la espera de que se complete hoy la jornada con el Girona B - Badalona–, por lo que acaricia el play off y podría certificarlo con una victoria en las tres jornadas restantes. Además, presiona al segundo, el Girona B, que solo aventaja en dos puntos a los leridanos antes de jugar hoy.

El partido empezó con muchas llegadas del conjunto leridano, que se adelantó en el minuto 7 con un golazo de falta de Samsó (0-1). El partido podía presagiar una victoria cómoda de los leridanos pero nada más lejos de la realidad. El Europa B reaccionó y encontró en Buba, en la banda derecha, un puñal constante que provocó la ocasión local más clara, un centro que Daouda rechazó hacia su portería directo al palo. El Europa B dominó posicionalmente el partido, pero vio cómo Damià, su portero, fue el héroe en el tramo final, primero salvando un remate de Moró y después otro cruzado de Joanet.

El segundo tiempo empezó con el mismo dominio local, con un Europa B que conseguía robar balones en zonas más peligrosas. Sicu tuvo una ocasión clara nada más empezar, pero chutó desviado ante la salida del portero. A falta de 25 minutos, Joanet fue expulsado por una falta a un rival en un contrataque. El partido se complicaba y apareció Pau Torres para salvar a su equipo, con hasta cuatro paradas de mérito. No obstante, en el 80 no pudo atrapar el chut de Buba, que significó el empate (1-1) y parecía indicar que a los leridanos les tocaría resistir el punto. De hecho, en el 89 apareció de nuevo con una parada felina, que además inició un contragolpe que derivó en el 1-2. Hurtado controló su desplazamiento, cedió el balón a Jodar y este, entrando en el área, regaló el balón a Soule para que lo empujara a placer para entregarle a su equipo un triunfo agónico (1-2).

Gabri: “Hemos sabido sufrir tras la expulsión”

Gabri García, entrenador del Atlètic Lleida, aseguró que el partido fue “según lo esperado, porque ellos son muy ofensivos y físicos. Lo hemos leído muy bien en ataque, pero defensivamente, a base de acumular jugadores y con su movilidad desordenada, ha sido un juego raro”. No obstante, consideró que fue una “victoria merecida para lo que hemos generado, hemos sabido sufrir y defender tras la expulsión”.

“Somos un equipo al que le gusta una propuesta así del rival, nos ha faltado un poco de orden defensivo, saber leer situaciones y dar un paso atrás, eso ha creado un partido sin control”, añadió Gabri, que señaló a Pau Torres como gran artífice de la victoria: “Los porteros han de dar puntos, hoy los ha ganado Pau Torres, sabemos lo que nos da, por eso confíamos en él, estoy muy contento por él”, dijo.Sobre las consecuencias clasificatorias del partido, Gabri declaró que “es un paso importante, pero nos falta el último”. “Nuestra ambicion es no conformanos y, si no llegamos a la segunda plaza, tenemos que asegurar la tercera en una Liga complicada”, concluyó el técnico de Sallent.