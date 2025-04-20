¡Gran remontada!

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Barcelona firmó una remontada de campeonato con un gol de penalti de Raphinha en el tiempo añadido, que castigó la buena actuación en Montjuïc del Celta, que en el minuto 63 dominaba el duelo por 1-3 gracias al ‘hat-trick’ de Borja Iglesias. El conjunto de Flick tiró de épica y de un gran Raphinha, autor de un doblete y una asistencia, para levantarse de los errores defensivos que costaron los tres tantos gallegos.

Con este triunfo, el Barça, que sigue sin perder en La Liga en lo que va de 2025, amplía a siete puntos su ventaja sobre el Real Madrid que juega hoy contra el Athletic y a 10 sobre el Atlético, que ayer perdió en Las Pamas 1-0.

Tras criticar duramente el calendario, Flick dio descanso a Lamine Yamal, uno de sus jugadores más utilizados. El de Mataró encadenaba 26 partidos siendo titular –24 con el Barça y otros dos con la selección– y se había convertido en el sexto jugador del mundo con más minutos en lo que va de 2025.

No se arriesgó con más rotaciones y recuperó a los indiscutibles Pedri e Iñigo Martínez, ambos suplentes en la derrota ante el Borussia Dortmund (3-1). Enfrente le esperaba un Celta que presentaba cinco cambios con respecto a la última alineación. Apostó de inicio Giráldez por una línea de cuatro defensas, aunque el movimiento clave fue la posición de Pablo Durán, ubicado en la punta derecha para amenazar la defensa avanzada de los locales. El plan le salió bien al técnico gallego en el primer tiempo ante un rival que, fiel a su señas de identidad –presión y verticalidad en ataque–, empezó enérgico con un primer aviso de Lewandowski y un gol de Ferran Torres (1-0, 12’).

El valenciano marcó su decimoséptimo gol de la temporada tras recibir en la línea de tres cuartos, conducir hasta la frontal e inventarse un zapatazo que sorprendió a Guaita. Pero la alegría duró poco. Concretamente los tres minutos que tardó el equipo celeste en encontrar la profundidad de Pablo Durán, que le ganó la espalda a Gerard Martín y se inventó un centro raso. Szczesny midió mal la salida y dejó en bandeja el tanto a Borja Iglesias, que remató a placer (1-1, 15’).

Le entraron las dudas al Barça, algo impreciso en los metros finales y muy exigido por la verticalidad de su rival, que sabía cómo salir de la presión local y generar peligro. El equipo de Flick andaba desorientado, sin ritmo ni precisión para domar el encuentro. Con 1-1 se llegó al descanso.

En la segunda parte los visitantes siguieron incomodando al líder. Primero, Pablo Durán avisó con una contra rechazada por ‘Tek’ antes de que Borja Iglesias se aprovechara de un error garrafal de Frenkie de Jong para plantarse ante el guardameta polaco y revolucionar el encuentro (1-2, 52’).

Flick dio entrada en la delantera a Dani Olmo y Lamine Yamal para buscar la remontada. Aunque lo que llegó fue el 1-3 en el minuto 62. Pero el Barça no se rindió y enloqueció el encuentro, recuperando su versión más voraz, atrevida y descontrolada. Dani Olmo dio vida a su equipo cazando un pase al espacio de Raphinha (2-3, 64’), que dos minutos después neutralizaba de nuevo el encuentro con un testarazo a centro de Lamine Yamal (3-3, 68’).

Todo estaba abierto, Mingueza asustó con un cabezazo y el Barça perdió a Lewandowski por lesión, antes de que, en el tiempo añadido, Yoel Lago derribó a Dani Olmo en el área y el colegiado pitó penalti tras ser avisado por el VAR. Y Raphinha encendió al público con un gol que dio la victoria y que puede valer un título (3-4).