Hiopos, que ha ganado cuatro de sus cinco últimos partidos, recibe al Valencia Basket

El Hiopos Lleida recibe hoy en el Barris Nord al Valencia Basket (12.30). Un test muy exigente para el equipo de Gerard Encuentra, que ha ganado cuatro de sus cinco últimos partidos, lo que le ha permitido dar un gran paso hacia la salvación, y que hoy pone a prueba esta gran racha ante el tercer clasificado de la Liga Endesa. El equipo leridano regresa a la Liga tras un parón de una semana, ya que su partido ante el Gran Canaria ha cambiado de fecha hasta en tres ocasiones y que, si no hay más cambios por parte de la ACB, se disputará definitivamente el 14 de mayo a las 21.00. El anterior partido fue el pasado día 5, también en casa y ante el Breogán, al que derrotaron por 94-81. El Hiopos Lleida confía de nuevo en la magia del Barris Nord para superar a uno de los grandes de la Liga.

Gerard Encuentra tendrá que hacer dos descartes, ya que tiene a sus 14 jugadores disponibles, mientras que el Valencia llega con la baja de Ethan Happ, mientras que Chris Jones es duda. A pesar de la tranquilidad que ha ganado el equipo leridano con estas cuatro victorias en los cinco últimos partidos, Encuentra no quiere hablar de salvación y explicó en su comparecencia ante los medios que “aún no me veo salvado”, al tiempo que recordó el potencial ofensivo que tiene el equipo valenciano. “Tendremos que estar muy bien, aunque sabemos que aquí en casa jugamos con mucha energía y espero que con ella seamos capaces de frenar el potencial del rival”, explicó.

El Valencia Basket, que se impuso en la primera vuelta por 107-92, visita por primera vez al Hiopos Lleida. Sin embargo, en la anterior etapa leridana en la ACB, cuando el entonces Lleida Basquetbol jugó durante cuatro temporadas en la máxima categoria, el Valencia disputó cuatro partidos en el Barris Nord, con un balance de dos victorias y dos derrotas. El equipo taronja se impuso por 68-88 en su primera visita a Lleida en la temporada 2001-02, cayó por 64-62 en el curso 2002-03 y ganó por 74-80 en la temporada 2003-04. Para encontrar la última visita del Valencia Basket a Lleida hay que remontarse hasta el 26 de marzo de 2005, cuando el equipo valenciano cayó en la prórroga por 87-86 en un partido que el Lleida tuvo a tiro para ganar en el tiempo reglamentario y que decidió Gianella (26 puntos aquella noche) desde el tiro libre en el periodo extra.

El Hiopos Lleida es el equipo de la Liga Endesa que más tiros libres mete (18,58) y el que dispone de más lanzamientos desde la línea de personal (24), con el quinto mejor porcentaje de acierto (77,28%). Y todo ello siendo el segundo que más faltas recibe (22,27) jugando a uno de los ritmos más altos de la competición (74,8 posesiones por encuentro).

Hoy, ante uno de los ‘grandes’ de la Liga, pone a prueba su excelente momento.

El Valencia ve en el Barris “un pabellón muy caliente”

Josep Puerto, capitán del Valencia Basket, advirtió de la dificultad del partido de hoy en Lleida por el ambiente que hay en el Barris Nord. “Va a ser un partido muy complicado. Es un pabellón que aprieta mucho, muy caliente”, explicó. “Todos los partidos en la ACB son muy complicados y especialmente fuera de casa, entonces será un partido duro”, añadió, destacando el juego de los leridanos. “Cuando juegas contra otro equipo que juega a un ritmo alto el factor sorpresa lo pierdes”.

El Coruña supera al Granada en el duelo de colistas

El Coruña se impuso al Granada por 93-89 en el duelo entre los dos últimos clasificados, con lo que ahora ambos quedan empatados a 6 victorias, aunque el equipo gallego tiene todavía un partido pendiente. El triunfo coruñés deja a ambos equipos a cuatro victorias de distancia del Hiopos Lleida, que tiene el average perdido con el Coruña, aunque a favor con el Granada. El Girona perdió 95-84 en la pista del Manresa, mientras que el Bilbao cayó 96-79 en la cancha del Unicaja de Málaga.