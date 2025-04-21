Con un pie en la final

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

❘ sant joan despí ❘ El Barça goleó ayer al Chelsea (4-1) en el duelo de ida de las semifinales de la Liga de Campeones y puso un pie en la final de Lisboa, tras un partido igualado hasta la entrada de Claudia Pina. La fiesta fue completa, en un Estadi Johan Cruyff que registró su mejor entrada de la historia, con 5.750 espectadores. Las azulgranas fueron muy superiores, en un partido con dos caras, con un juego impreciso a veces, pero cuando tocó remar y apretar el Barça dio un paso adelante.

El penalti fallado por Alexia lo marcó todo. Porque salió bien el equipo azulgrana, pero el error fue un golpe. El Chelsea se hizo con el balón y, pese a no inquietar a Cata Coll, durmió el choque. Pero el 1-0 del Barça pasada la media hora fue un punto de inflexión. Tras alguna jugada que hizo despertar a las de Romeu, Alexia estuvo lista, fue a por un balón suelto, se dio la vuelta y vio el desmarque de Ewa Pajor, que recibió un auténtico regalo de su capitana. La polaca no lo desaprovechó para, con un tiro cruzado, superar a Hampton (1-0). La mala noticia fue la lesión de Mapi León, que pidió el cambio al descanso y dio lugar a la entrada de Engen.

Pina entró en el minuto 66 por una cansada Caroline Graham Hansen y cuatro minutos después marcó. Lo hizo en una jugada iniciada por Aitana, con buena conducción y centro desde la derecha de Batlle y un remate de primeras para poner el 2-0. No obstante, poco después, el Chelsea marcó el 2-1 en la primera y única ocasión de peligro, que empezó con algo de fortuna. Un rechace que le cayó a Catarina Macario, que abrió a la izquierda, cambiando el juego, para que Sandy Baltimore batiera de tiro cruzado y potente a Cata Coll. Pina no se rindió y después de una buena ocasión para el Barça, con un tiro desde dentro del área bien detenido por Hampton, llegó la sorpresa. En un córner sacado por Pina, en una jugada de estrategia, pese a la aparente superioridad de las blues, llegó el 3-1 gracias a un remate de la central Paredes. Un gol que volvió a dar tranquilidad a un Barça que se propuso tener el balón hasta el final. El 4-1 definitivo lo marcó Pina, que firmó una pared con la recién entrada Rolfö para desatar la locura en el estadio, que se permitió el lujo de cantar ‘a Lisboa, a Lisboa’. Esta pasa por no permitir la remontada de las londinenses en Stamford Bridge el domingo.