Derrota en precario

❘ torrent ❘ Un Lleida bien plantado y con carácter, pese a las numerosas bajas con las que afrontó ayer el partido, se quedó a las puertas de puntuar en Torrent por un gol encajado a falta de tres minutos en un córner (1-0). Con la derrota de ayer, la sexta de la temporada, el equipo azul se despide matemáticamente de hacer play off y encara los últimos dos partidos de Liga sin aspiraciones e inmerso en una situación muy precaria, ya solo con el objetivo de lograr la primera victoria del año en casa y dar el máximo de alegrías posibles ante una realidad muy oscura, ya que también está virtualmente salvado. Pese a aventajar en solo tres puntos al Olot, en play out, saca el suficiente margen al resto de decimoterceros para asegurarse no disputar la promoción de descenso.

El escenario no fue muy distinto al de los últimos encuentros, es decir, con muy pocas llegadas tanto para unos como para otros, aunque ayer el Lleida tuvo que sacar un once de circunstancias ante la falta de efectivos en la defensa y el centro del campo, con un total de siete bajas, que obligaron a completar la convocatoria con siete juveniles. De hecho, en el primer tiempo no se registró ninguna ocasión de peligro y los jugadores tomaron el camino de los vestuarios con la sensación de que el Torrent llevaba la iniciativa, pero sin poder perforar la zaga del equipo de Iñigo Idiakez, ayer dirigido por Jordi Cortés por la expulsión del vasco, que estaba muy bien ordenada. A pesar de este orden, poco podían generar los azules en ataque, ya que todas las intenciones pasaban por mandar balones largos a Naranjo y esperar a que el ‘9’ inventara.

En el segundo tiempo, las sensaciones eran similares: poca acción y un buen Lleida, que no generaba pero tampoco sufría. La primera ocasión clara llegó en el 61 y fue para el Torrent. Operé cabeceó para despejar y dejó el balón muerto en el punto de penalti para que Lois, con todo de cara, rematara alto. Esa acción dinamizó un partido tosco y abocado al 0-0.

Aun así, en el minuto 71, Fran Pérez encontró una buena posición fuera del área para disparar. Y lo que parecía una parada fácil para Palop, hijo del mítico portero valenciano, resultó ser una gran ocasión para el Lleida porque el bote del balón casi le juega una mala pasada.

En la siguiente jugada, fue el Torrent quien avisó desde larga distancia con un tiro lejano al que Iñaki respondió con una gran intervención. A medida que finalizaba el partido, ganaba en dinamismo, y Naranjo tuvo el gol en el 77, con un tiro con rosca desviado tras controlar un balón muy complicado. Fue el aviso más claro de un Lleida que estaba completando un partido muy serio y sin hacer cambios por el gran número de bajas con las que afrontaba el choque.

Ya en el minuto 87 y con el 0-0 que parecía una realidad, Adri Pérez saltó más que nadie al servicio de un córner dentro del área pequeña para desatar la locura en Torrent y certificar el 1-0 final, que mete a los valencianos en las posiciones de un play off que esta temporada ya no va a contar con el Lleida.