El danés Rune gana el Godó a costa de Alcaraz

El danés Holger Rune se proclamó campeón del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, tras derrotar ayer en la final al primer favorito, el español Carlos Alcaraz, por 7-6(6) y 6-2, en una hora y 40 minutos de juego.

Rune, sexto cabeza de serie del torneo, hizo un partido casi perfecto ante Alcaraz, convirtiéndose en el primer danés que gana en la capital catalana y sumando así el quinto título de su carrera, el tercero en tierra batida después de los de Múnich en 2022 y 2023.

El murciano, que buscaba su tercer trofeo del año tras Rotterdam y Montecarlo y también el tercer título en el certamen barcelonés, no fue capaz de controlar la final del Godó más joven –ambos de 21 años– desde que Rafa Nadal (19) venció a Tommy Robredo (23) en la edición de 2006.