Fede Valverde rescata en el minuto 93 a un espeso equipo blanco

Un gol del uruguayo Fede Valverde en el minuto 93 dio los tres puntos (1-0) a un Real Madrid que se atascó hasta entonces ante el Athletic Club de Bilbao, un tanto que permite al conjunto blanco mantenerse a cuatro puntos de distancia del líder de la Liga, el Barcelona. Ventaja que pudo llegar antes, pero un gol de Vinícius Junior en el minuto 80 fue anulado por fuera de juego previo de Endrick.

El Santiago Bernabéu volvió a ver ganar a su equipo después de tres partidos consecutivos sin hacerlo. Los blancos necesitaban darse una alegría y animarse tras el intento fallido de remontada en Champions, pero no fue el partido más cómodo. La primera parte, para olvidar, con muy poca tensión y muy espesos ofensivamente, aunque apenas sufrieron en defensa ante un Athletic inofensivo, lleno de jugadores no habituales, en ataque. En la segunda mitad, cambió algo el tono y las ocasiones blancas se sucedieron, con un total de 17 remates, pero Unai Simón y una sólida defensa rojiblanca impedían el alivio local. De hecho, el gol no llegó hasta el añadido, cuando Valverde se sacó un disparo tan preciso como potente con el exterior de su bota derecha, directo a la escuadra e imposible para el portero internacional español.

El Santiago Bernabéu ha señalado a Mbappé como uno de los culpables de la derrota ante el Arsenal. El francés ya fue pitado cuando fue sustituido por lesión el pasado miércoles y ante el Athletic volvieron a pitarle viendo el partido desde el palco.