Lewandowski se perderá la final de Copa ante el Madrid

El delantero del FC Barcelona Robert Lewandowski sufre una lesión en el semitendinoso del muslo izquierdo, según informó ayer el club azulgrana y podría estar unas dos semanas de baja. El ‘9’ polaco, que no pudo acabar el encuentro de LaLiga EA Sports de este sábado contra el Celta (4-3) debido a dicha dolencia, fue sometido a pruebas médicas ayer pero el regreso del delantero a la dinámica del primer equipo “se decidirá en función de su evolución”, si bien parece complicado que esté a disposición del técnico Hansi Flick para disputar la final de la Copa del Rey del próximo sábado frente al Real Madrid y la ida de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Inter de Milán del día 30.

La ausencia de Lewandowski llega en el momento más exigente de la temporada para el Barça, que en las próximas semanas se juega sus opciones de mantener vivo el sueño del triplete. El próximo partido del equipo de Flick será el martes contra el Mallorca, antes de disputar la final de la Copa del Rey, la ida de la eliminatoria frente al Inter de Milán (30 de abril), el duelo liguero contra el Valladolid (3 de mayo) y la vuelta de la eliminatoria de Champions (6 de mayo). Lewandowski será una baja sensible para el líder de LaLiga EA Sports, pues a sus 36 años se ha erigido en el máximo goleador del equipo con 40 dianas en 48 partidos disputados entre LaLiga, la Copa del Rey, la Liga de Campeones y la Supercopa de España.

Además de liderar la clasificación por ser el ‘pichichi’ de la competición doméstica con 25 tantos, tres más de los que suma el jugador del Real Madrid Kylian Mbappé, Lewandowski, es el tercer máximo goleador de la presente edición de la ‘Champions’ con 11 dianas. Su notable temporada le ha permitido situarse a un tanto de los 100 con el Barça, club por el que fichó en verano de 2022 procedente del Bayern Múnich. La lesión de Lewandowski se suma a la de otro jugador indiscutible como el lateral izquierdo Alejandro Balde. Marc Casadó, Marc Bernal y Marc-André ter Stegen, los tres con problemas en la rodilla, completan la enfermería azulgrana en el tramo decisivo de la temporada.