“Normalizamos lo extraordinario”

El entrenador del AEM, Rubén López, destacó tras el partido que la segunda clasificación seguida para el play off demuestra que “estamos normalizando una cosa que es extraordinaria. Lo que hemos conseguido es increíble y creo que se tienen que valorar unos éxitos que no son lo normal para un club como este”.

De hecho, dijo que “en los tres años que llevo aquí, en el primero nos quedamos a un gol del play off, en el segundo ya lo logramos y en este entramos con más puntos que el año pasado”. En la misma línea valoró la gran racha de siete triunfos seguidos en casa: “Sabemos que aquí somos muy fuertes, pero no es normal no ceder ningún punto en toda la segunda vuelta”, explicó, añadiendo que “ahora espero que nos queden dos partidos aquí y también los ganemos los dos”. Sobre el partido, Rubén López valoró que “estaba pasando muy poco y con el 0-0 ya nos iba bien. En la segunda parte nos hemos tranquilizado con el balón y tras el 1-0 nos hemos defendido muy bien”. “Era un partido de play off y creo que lo hemos cerrado bien en defensa”, concluyó.

Por su parte, la goleadora Noe Fernández coincidió con el entrenador en el hecho de que “nos estamos acostumbrando a que el equipo esté arriba un año y otro y creo que se tiene que valorar el trabajo de las jugadoras y el staff técnico”. Además, consideró que “jugar partidos así es una suerte, porque muchos jugadores no los pueden jugar en toda su carrera y el año pasado nos sirvió como experiencia”.