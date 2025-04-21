“Nos ha faltado acierto”

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

❘ lleida ❘ Gerard Encuentra lamentó la falta de acierto para llegar con más opciones al tramo final: “Nos ha faltado un punto de acierto en los momentos clave. Para ganar a estos equipos hay que tener un punto más de acierto de lo habitual, y hoy lo hemos tenido un punto por debajo”. Sobre el bajo tanteo dijo que “hemos ido a pocos puntos porque ambos hemos fallado tiros liberados y canastas bajo el aro que suelen ser fáciles. Se ha hecho un buen trabajo defensivo, ellos son un punto mejor y nos han faltado individualidades, como sí tienen ellos”.

Consideró que “los primeros quince minutos han sido correctos, compitiendo contra todo un Valencia. Creo que nuestra puesta en escena ha sido muy buena, han sido nuestros mejores momentos del partido porque hemos tenido acierto, que es lo que nos ha faltado en los momentos claves”. Añadió que cuando el Valencia rompió el partido, “nos ha costado anotar, gastar faltas cuando teníamos y ellos lo han aprovechado para irse siete arriba al descanso”.

Para Encuentra, “en la segunda parte ellos han salido con un punto más de acierto y energía que nosotros y nos ha faltado hacer alguna canasta fácil. Se han ido de dieciséis”. El leridano se mostró orgulloso del afán del equipo que “nunca abandona los partidos, compite, lucha y lo han intentado hasta el final”. Sobre el marcaje a Batemon dijo que “debe entender que las defensas estarán muy pendientes de él. No ha estado acertado pero sabremos valorar esta situación”. También mostró su malestar por los cambios de fecha del partido ante el Gran Canaria. “No me gustaba el primer cambio, ni tampoco el segundo, pero debemos aceptarlo”.

La Setmana Santa no afectó a la asistencia

Pese que el partido estaba colocado en una fecha complicada para toda esa afición que aprovecha la Setmana Santa para viajar, no se notó en la grada del Barris Nord, que mostró el ambiente habitual e intentó llevar al equipo a la remontada en el tramo final del partido. Asistieron 5.000 personas.

Encuentra repitió los jugadores descartados

Ante el Valencia no formaron parte de la lista de los doce convocados ni Van Der Vuurst ni Hamilton. Ambos volvieron a quedarse fuera, algo que ya sucedió en el partido anterior desde la llegada de Sanz y Wiggins.

El Barça supera al Gran Canaria con comodidad

El Barça tomó impulso de cara a los play off de la Euroliga que arrancan el miércoles en la pista del Mónaco con una cómoda victoria en el Palau ante el Gran Canaria (104-90). El líder de la ACB, el Real Madrid, pasó apuros para derrotar al Andorra (98-97, el próximo rival del Lleida. Y el Tenerife ganó 89-93 en la pista del Baskonia.