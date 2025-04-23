El título, más cerca

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Barcelona, con un solitario gol de Dani Olmo nada más comenzar la segunda parte, derrotó ayer al Mallorca (1-0) en un partido en el que tuvo ocasiones para firmar una goleada, que impidió la gran actuación del meta Leo Román. El resultado permite a los azulgranas afianzarse en el liderato, dar otro paso hacia el título de Liga y llegar con la moral alta a la final de la Copa de este sábado ante el Real Madrid.

El equipo de Hansi Flick asedió el área mallorquinista pero topó una y otra vez con un espectacular Leo Román. Pudieron acabar con la resistencia de su rival en el arranque de la segunda parte, cuando Olmo recibió un balón en el área y lo colocó lejos del alcance del portero. Con este triunfo, el Barça alcanza los 76 puntos para aventajar al Real Madrid –que juega hoy en Getafe– en siete, a falta de cinco jornadas para el final.

Y eso antes de que el sábado arranquen los cinco partidos en 16 días que decidirán su temporada: el Clásico de la final de Copa, la ida de Champions ante el Inter en Montjuïc, el duelo liguero en casa ante el Valladolid, la vuelta en Milán y el encuentro de Liga frente al Madrid.

Después del apretado triunfo frente al Celta, con remontada incluida (4-3), decidido en el tiempo añadido por un penalti materializado por Raphinha, el brasileño fue uno de los jugadores reservados por Flick para la final de Copa, dejando su lugar en el once a Ansu Fati.

Nada más comenzar, una internada en el área azulgrana de Antonio Sánchez puso sobre aviso al líder, que tuvo su primer remate en las botas de Ansu Fati. Poco a poco, el Barça se fue animando de la mano de Lamine Yamal; el canterano se estrenó con un zurdazo que se fue alto, y poco después, en el minuto 11, se topó con un atento Leo Román, que previamente en la misma jugada realizó una gran estirada para desviar el disparo de Ferran Torres.

Los de Jagoba Arrasate ofrecieron la réplica superado el primer cuarto de hora, en una ocasión clara de Samu Costa en la que apareció Szczesny para desbaratar el peligro, pero el dominio, desde ese momento, fue exclusivamente azulgrana.

Román volvió a aparecer para sacar un remate de Dani Olmo con una mano providencial en pleno asedio azulgrana. Dos minutos más tarde, Gavi estrelló un balón en el larguero, y acto seguido Araujo falló un gol cantado, con un disparo rozando el palo, después de cazar un rechace tras un chut de Lamine Yamal.

Volcado en ataque, el Barça buscó estrenar el marcador en una doble oportunidad de Eric García y Dani Olmo a la media hora, con Román como protagonista ante el primer remate del defensa. No sería la última intervención del guardameta mallorquín en la primera parte, en la que repelió hasta dos centrochuts de Lamine en una triple ocasión en la que la zaga también despejó otro balón de Héctor Fort.

Ansu Fati también estuvo a punto de marcar con un zurdazo que se fue sin encontrar portería antes de que la primera parte muriera con el Mallorca encontrando puerta, aunque el colegiado anuló el tanto de Morey por fuera de juego.

La resistencia balear cayó nada más reanudarse el partido, cuando Dani Olmo recibió dentro del área un centro raso de Eric García y, con paciencia, buscó el espacio antes de poner el esférico en el palo largo, haciendo inútil la estirada de Román (min.46). Ansu Fati pudo incrementar la cuenta cuatro minutos más tarde, pero Román repelió su intento.

A pesar de la salida en tromba de los azulgranas Raíllo rozó el empate en una cabezazo a falta lateral de Johan Mojica que se fue lamiendo el palo, y poco a poco el cuadro mallorquinista empezó a llevar más peligro al área azulgrana.

En el minuto 78, Lamine Yamal, tras recibir un sensacional pase por dentro de Pedri, perdonó en el mano a mano ante el portero bermellón, que también negó el éxito al derechazo de Pau Víctor minutos después. Eric García y Fermín también fueron víctimas del cancerbero balear, que evitó la goleada.