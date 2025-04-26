POLIDEPORTIVO
Corbins finaliza las obras de mejora de su pabellón deportivo
El ayuntamiento de Corbins ha dado por finalizadas las obras de mejora de sdu pabellón deportivo, iniciadas en enero, pero que han sufrido un retraso a causa de las lluvias. Las actuaciones han consitido en repintar la pista, reparación de grietas y los arreglos del mantenimiento del recho, que se ha impermeabilizado para impedir las goteras que sufría. El presupuesto ha sido de 65.000 €, de los que 35.000 los aporta la Generalitat.