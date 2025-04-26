Corbins finaliza las obras de mejora de su pabellón deportivo

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Corbins ha dado por finalizadas las obras de mejora de sdu pabellón deportivo, iniciadas en enero, pero que han sufrido un retraso a causa de las lluvias. Las actuaciones han consitido en repintar la pista, reparación de grietas y los arreglos del mantenimiento del recho, que se ha impermeabilizado para impedir las goteras que sufría. El presupuesto ha sido de 65.000 €, de los que 35.000 los aporta la Generalitat.