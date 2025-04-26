El Fraga defiende título

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Club Patín Fraga busca este fin de semana en Palau-solità i Plegamans revalidar el título de la Champions femenina que logró, por primera vez en su historia, el año pasado en A Coruña, cuando derrotaron al Vila-sana en una final que se decidió tras una interminable tanda de penaltis. El primer escollo a superar para revalidar el título será el partido de semifinales, en el que el Fraga se medirá con el Telecable Gijón (16.00), que fue el campeón de la competición en 2023 y que tiene seis títulos, mientras que la otra semifinal enfrentará al equipo anfitrión, el Palau de Plegamans, con el Benfica portugués (13.00). La final se disputará mañana a las 12.15.

El entrenador del Fraga, el leridano Jordi Capdevila, admitía la dificultad de repetir el título continental y apostaba por la humildad. “Todo partido es un reto y somos conscientes de los esfuerzos que hay tras cada victoria”, explicaba. El de Juneda añadía que “el desafío es enorme, pero encaramos la competición con respeto, humildad y muchas ganas de seguir aprendiendo y creciendo”.

Por su parte, Adriana Gutiérrez, capitana del Esneca Fraga, comentó que “para nosotras, la Final Four no es solo una oportunidad de revalidar el título, sino una prueba de todo lo que hemos trabajado a lo largo de la temporada. Afrontamos el reto con mucha determinación, sabiendo que cada partido será una batalla y que no hay espacio para la relajación”.

Después de ganar la primera Champions en A Coruña, lo que no ayudó a un masivo desplazamiento de aficionados, el club confía en que en esta Final Four, que se juega cerca de la ciudad oscense, la afición se desplace masivamente para ayudar al equipo a ganar el título.

El Vila-sana regresa a la Liga tras el parón recibiendo al Voltregà

Después del parón de dos semanas sin competición, el Vila-sana regresa hoy a la Liga recibiendo al Voltregà (19.00), en un partido en el que el equipo que entrena Lluís Rodero se exige la victoria para situarse a tres puntos del Fraga, líder en solitario con un partido más, ya que el de esta jornada lo disputaron a finales de marzo. Precisamente, el último partido de Liga del Vila-sana fue en la pista del Fraga, donde empataron 1-1. El Gijón y el Palau de Plegamans juegan el próximo fin de semana.