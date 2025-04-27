El Atlètic Lleida se impone al Vilassar de Mar al Farrús (2-0)

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El partido ha empezado con un Soule muy activo por banda derecha. Prueba de eso ha sido una internada hasta la línea de fondo y poniendo una pasada que no ha podido conectar con ningún compañero. Al cuarto de hora de partido, en una falta servida por Moró Sidibé, Jordi Ortega ha puesto el pie y ha enviado la pelota al fondo de la red (1-0).

Cinco minutos después, en el minuto 20, otra jugada de estrategia, en este caso servida por Villote, ha permitido a Wilber Hurtado poner la cabeza para ampliar la distancia en el marcador (2-0). En el minuto 22, el entrenador del Vilassar ha sido expulsado mientras el Atlético Lleida ha seguido dominando la esférica. Pasados los 45 minutos de la primera mitad, el árbitro ha silbado el camino en vestuarios con un Atlètic Lleida imponiéndose contundentemente.

La segunda mitad ha iniciado nuevamente con el dominio del conjunto leridano, con un remate de cabeza de Moró Sidibé que Baño ha rehusado a servicio de esquina. Tres minutos después, Alcalà ha puesto una buena centrada que ha rematado a Eric Jerez, pero con la pelota se ha vuelto a tropezar con el portero rival.

El Vilassar también ha querido decir la suya con un chute de Ferri que ha parado a Pau Torres a la perfección y, posteriormente, con el portero leridano ya vencido, el conjunto del Maresme ha estrellado la pelota en el travesaño. Los últimos minutos del partido han sido plácidos para el conjunto del Farrús, que con la buena ventaja de la cual ha dispuesto, le ha permitido estar tranquilo sobre el terreno de juego. El partido ha finalizado sin más ocasiones.

Con esta victoria el conjunto de Gabri ha asegurado el Play-Off y es segundo con 55 puntos y, por lo tanto, avanza al Girona B. La próxima semana viajará a Manresa el domingo en las 12.00.