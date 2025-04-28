El Andorra no llena el pabellón contra el Hiopos Lleida a pesar de anunciar el 'sold out'
La afición leridana solo pudo disponer de 60 localidades
El club del Principado regaló entradas a los socios
Un buen número de aficionados del Hiopos Lleida se desplazó hasta Andorra la Vella para seguir el partido en directo, a pesar de que el club solo dispuso de 60 entradas, según cifras proporcionadas por Nucli Bordeus. A pesar de que el club del Principat puso el cartel de ‘no hay entradas’ cuando se pusieron a la venta a través de internet, se pudo apreciar que había muchos espacios libres en las gradas del Toni Martí, aún regalando entradas a los socios. En este sentido, el balance de espectadores fue de 3.494 personas, cuando la capacidad del pabellón es de 5.000.
“Tan solo tenemos 60 entradas”, admitieron la semana pasada desde el club burdeos. “El Andorra ha decidido que este partido sea Día del Club, con lo que regala dos entradas a cada socio y ya no quedan entradas a la venta. Está todo vendido”, añadía
