El Juneda se aferra a la permanencia

Publicado por Joan Bové Creado: Actualizado:

❘ balaguer ❘ El Balaguer, con muchas ausencias en su alineación inicial, se mostró incapaz de transformar alguna de las ocasiones claras de gol que tuvo, tres en las botas de Jadiri y otra en las de Del Àguila. En cambio un Juneda mucho más intenso en su juego y en la lucha por el balón sí aprovechó las suyas para llevarse tres puntos que le sacan de la zona de descenso por primera vez en lo que llevamos de temporada y a falta de tres jornadas para la finalización del campeonato.

El Balaguer dominó el juego durante la primera media hora, pero Jadiri desaprovechó una jugada de ataque que le dejó solo ante Roca, que pudo despejar a córner. Posteriormente, dos disparos más del delantero rojillo tampoco encontraron portería. Sí lo hizo el equipo visitante en el minuto 41, en la primera ocasión clara de la que dispuso para adelantarse y por mediación de Abed (0-1). Ya en la segunda parte, el Juneda defendió con acierto su ventaja y siguió buscando ampliar su ventaja, pero sin llegada, con Masbernat solo ante la defensa local. El Balaguer lo intentó sin fe ni convicción. Los cambios tampoco aportaron soluciones, y, ya en el tiempo añadido, con los de Josete volcados en ataque para intentar empatar, un nuevo contraataque del Juneda culminado por Capdevila significó el 0-2 final.

Al final del partido, Josete, técnico local, manifestó su amargura por la derrota; “Empezamos bien y creando ocasiones para adelantarnos, pero en un desajuste ellos han marcado”. Sobre la falta de efectividad de su equipo, dijo: “Cuando creas ocasiones y no marcas acabas bloqueándote mientras tu rival se crece”. Para finalizar Josete añadió: “Queríamos ganar pero hoy no ha sido nuestro día y hay que felicitar al Juneda”. Por su parte, Pau Barrufet, entrenador del Juneda dijo: “Ha sido una victoria sufrida. Sabíamos que no tendríamos el balón pero hemos hecho un muy buen trabajo defensivo”. Sobre las posibilidades de su equipo, aseguró que “haremos todo lo que podamos por lograr la permanencia”.