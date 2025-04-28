La salvación, más cerca

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Mollerussa consiguió un triunfo contundente en el Municipal que le da confianza de cara a las dos últimas jornadas de Liga, en las que depende de sí mismo para continuar siendo equipo de Tercera RFEF. Los de Kiku Parcerisas ganaron ayer a un Prat que la semana pasada ya consumó el descenso de forma matemática tras perder en el Sagnier ante l’Hospitalet (2-1), y que jugará la temporada que viene en Lliga Elit.

Lamin Juwara demostró galones con un ‘hat trick’ en diez minutos de juego, con un gol de penalti en el 37’, un buen tanto tras una indecisión defensiva visitante tan solo un minuto después, y en el 47’ tras robarle el esférico al portero del Prat, Aleix Ruiz, dentro del área, donde terminó definiendo como mejor sabe el delantero con pasado en el Lleida. Coll (10’) y Puig (63’) fueron los otros dos goleadores de la mañana en el Municipal.

El Mollerussa empezó el partido un poco desconectado, y dejó jugar al Prat, que llegó en la primera media hora en más de una ocasión cerca del área de Marc Arnau con peligro. Lamelas tuvo la más clara en el minuto 17 con un disparo potente que Arnau rechazaba con mucha seguridad a córner. A partir de ahí, el Mollerussa mejoró su juego, y tras una buena combinación entre Raúl Ronda y Carlos, Roger Coll recibió el balón en la frontal, y terminó batiendo el arco del Prat con un remate cruzado al que no pudo llegar Aleix Ruiz (10’). El jugador reusense suma, con este, cuatro goles en las últimas cuatro jornadas, y confirma que está siendo un jugador importante en este último tramo de temporada para el equipo de Kiku Parcerisas.

El Prat insistía a pesar del marcador adverso y llegaba más a área contraria, pero volvió a ser castigado. En el minuto 21, el central Jordi Buyreu tuvo que ser sustituido por lesión y entró Héctor Rodríguez. Los ‘potablava’ encontraban espacios en la zona de tres cuartos, y a balón parado también tuvieron opciones. Miguel Fernández pateó una falta directa que blocó Arnau sin problemas.

En los mejores minutos del Prat, llegó el segundo del Mollerussa. Lamin Juwara recibió un balón aéreo. El delantero del Mollerussa estaba de espaldas a portería y recibió un golpe de un defensa visitante. El árbitro señaló la pena máxima, y fue el propio Lamin el encargado de transformarla (36’). Cuando los jugadores locales aún estaban celebrando el 2-0, el Prat pagó caro un nuevo despiste con el balón, y tras efectuarse el servicio desde el círculo central, el mismo Lamin recuperó el balón, y dribló al portero del Prat para poner el 3-0 justo antes del descanso.

Tras el paso por los vestuarios, y a pesar de contar con una ventaja cómoda, el Mollerussa salió con más energía y ganó muchos duelos individuales y balones divididos, sobre todo en el centro del campo. En una de esas jugadas, Héctor Rodríguez, defensa del Prat, cedió la pelota a Aleix Ruiz, que en el intento de descargarlo hacia otro compañero se topó con Lamin Juwara, que le quitó el balón para sellar una gran actuación con su ‘hat trick’, que desató la euforia en el banquillo de los del Pla d’Urgell.

Con el 4-0, el Prat perdió solidez en el juego y a nivel defensivo. En el minuto 63, Carlos Martínez probó suerte con un disparo desde el punto del penalti que rechazó Ruiz. En el rebote, Jordi Puig, que lo había intentado en minutos anteriores con un par de llegadas, se estiró para enviar el esférico al fondo de las mallas y poner el 5-0 al marcador. El resultado a favor más amplio del Mollerussa esta temporada, y que puede valer una salvación. Los del Pla d’Urgell pueden terminar de sellar su objetivo el domingo en el campo de la Fundació Esportiva Grama (11.45).